FC Liverpool je na vzostupe, podľa trénera Slota sa letné posily dostávajú do formy - VIDEO

Tréner anglického futbalového klubu FC Liverpool Arne Slot verí, že jeho tím bude v nasledujúcich rokoch ešte lepší, keďže rozsiahle investície do mladých talentov sa začínajú prejavovať vo forme hráčov.
Na začiatku sezóny sa očakávalo, že „The Reds“ obhája titul v Premier League po tom, čo klub minul takmer 450 miliónov libier na nové posily. V prepočte je to necelých 520 miliónov eur.
Okrem niekoľkých pozitívnych momentov od Huga Ekitikeho však nové tváre počas úvodných mesiacov sezóny zápasili s formou. Alexander Isak, ktorý prišiel za britský prestupový rekord 125 miliónov libier z Newcastlu United, zápasí zraneniami a aktuálne nútene pauzuje so zlomeninou nohy.
Florian Wirtz, Milos Kerkez a Jeremie Frimpong sa až nedávno počas 13-zápasovej série bez prehry priblížili k forme, ktorá im vyniesla prestup do Liverpoolu.
„Ak sa pozriete na vek podpisov, s ohľadom na ďalšie sezóny budú títo hráči lepší. O Florianovi sme hovorili, že spočiatku mu chýbali góly a asistencie, ale bol veľmi blízko a teraz sa omnoho častejšie dostáva do šancí alebo ich chystá spoluhráčom. Vidím v tomto tíme len pozitíva, čo sa týka progresu, ale musíme sa počas sezóny často prispôsobovať. Už sme v dobrej pozícii, ale tento klub bude lepší dnes, zajtra a potom stále ďalej,“ povedal Slot na tlačovej konferencii pred sobotňajším ligovým zápasom proti Bournemouthu.
Šance tímu z Anfieldu na obhajobu titulu sú poriadne vzdialené, pretože stráca 14 bodov na vedúci Arsenal. Ďalším cieľom klubu tak je zabezpečiť si účasť v Lige majstrov v ďalšej sezóne. FC Liverpool je aktuálne na štvrtom mieste tabuľky, pričom pred dvanástym Brightonom má náskok len šiestich bodov.
V Lige majstrov však spravil anglický klub veľký krok k osemfinále, keď počas aktuálneho týždňa zvíťazil 3:0 na pôde francúzskeho tímu Olympique Marseille.
Slot neočakáva ďalšie posily v januárovom prestupovom období. „Ak by sa však na trhu naskytla príležitosť alebo by sme mali pocit, že môžeme posilniť tím, klub sa o to vždy pokúsi, ale momentálne očakávam, že zostaneme približne rovnakí,“ uzavrel.