FC Liverpool je na vzostupe, podľa trénera Slota sa letné posily dostávajú do formy - VIDEO

Holandský kouč Arne Slot verí, že investície „The Reds“ do mladých hráčov začínajú prinášať ovocie.
Peter Mráz
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Arne Slot
Tréner FC Liverpool Arne Slot ukazuje palec hore na konci zápasu Ligy majstrov medzi Interom Miláno a Liverpoolom, v Miláne v Taliansku v utorok 9. decembra 2025. Foto: SITA/AP
Veľká Británia Futbal Futbal z lokality Veľká Británia

Tréner anglického futbalového klubu FC Liverpool Arne Slot verí, že jeho tím bude v nasledujúcich rokoch ešte lepší, keďže rozsiahle investície do mladých talentov sa začínajú prejavovať vo forme hráčov.

Na začiatku sezóny sa očakávalo, že „The Reds“ obhája titul v Premier League po tom, čo klub minul takmer 450 miliónov libier na nové posily. V prepočte je to necelých 520 miliónov eur.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Okrem niekoľkých pozitívnych momentov od Huga Ekitikeho však nové tváre počas úvodných mesiacov sezóny zápasili s formou. Alexander Isak, ktorý prišiel za britský prestupový rekord 125 miliónov libier z Newcastlu United, zápasí zraneniami a aktuálne nútene pauzuje so zlomeninou nohy.

Florian Wirtz, Milos Kerkez a Jeremie Frimpong sa až nedávno počas 13-zápasovej série bez prehry priblížili k forme, ktorá im vyniesla prestup do Liverpoolu.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„Ak sa pozriete na vek podpisov, s ohľadom na ďalšie sezóny budú títo hráči lepší. O Florianovi sme hovorili, že spočiatku mu chýbali góly a asistencie, ale bol veľmi blízko a teraz sa omnoho častejšie dostáva do šancí alebo ich chystá spoluhráčom. Vidím v tomto tíme len pozitíva, čo sa týka progresu, ale musíme sa počas sezóny často prispôsobovať. Už sme v dobrej pozícii, ale tento klub bude lepší dnes, zajtra a potom stále ďalej,“ povedal Slot na tlačovej konferencii pred sobotňajším ligovým zápasom proti Bournemouthu.

Šance tímu z Anfieldu na obhajobu titulu sú poriadne vzdialené, pretože stráca 14 bodov na vedúci Arsenal. Ďalším cieľom klubu tak je zabezpečiť si účasť v Lige majstrov v ďalšej sezóne. FC Liverpool je aktuálne na štvrtom mieste tabuľky, pričom pred dvanástym Brightonom má náskok len šiestich bodov.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

V Lige majstrov však spravil anglický klub veľký krok k osemfinále, keď počas aktuálneho týždňa zvíťazil 3:0 na pôde francúzskeho tímu Olympique Marseille.

Slot neočakáva ďalšie posily v januárovom prestupovom období. „Ak by sa však na trhu naskytla príležitosť alebo by sme mali pocit, že môžeme posilniť tím, klub sa o to vždy pokúsi, ale momentálne očakávam, že zostaneme približne rovnakí,“ uzavrel.

Viac k osobe: Alexander IsakArne SlotHugo Ekitiké
Firmy a inštitúcie: FC Liverpool
Okruhy tém: Futbal - Premier League 2025/2026 Liga majstrov 2025/2026
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk