Nahnevaný tréner Liverpoolu: Zákrok na Isaka bol bezohľadný!

FC Liverpool potvrdil, že švédsky útočník Alexander Isak bude dlhší čas mimo hry pre zranenie. Liverpool uviedol, že 26-ročný hráč úspešne podstúpil operáciu zraneného členka aj zlomenej holennej kosti na ľavej nohe.
Klub zatiaľ nestanovil časový harmonogram rekonvalescencie, ale očakáva sa, že švédsky útočník bude mimo hry minimálne niekoľko mesiacov približne do marca 2026.
Isak prišiel do FC Liverpool v lete 2025 z Newcastlu United za rekordných 125 miliónov libier. Zranenie utrpel pri strelení úvodného gólu v sobotňajšom stretnutí Premier League proti Tottenhamu, ktorý Liverpool vyhral 2:1. Po sklze od obrancu hostí Mickeyho van de Vena nemohol pokračovať a odchádzal z ihriska v evidentnej bolesti. Musel mu pri tom pomáhať zdravotnícky personál.
„Bol to bezohľadný zákrok. Ak by ho niekto urobil desaťkrát, desaťkrát by tým zranil protihráča. A dokonca vážne zranil! Náš útočník nám bude chýbať niekoľko mesiacov,“ povedal o zranení Isaka tréner FC Liverpool Arne Slot na utorkovej tlačovej konferencii.
Isak strelil v drese FC Liverpool 3 góly v 16 zápasoch od septembrového prestupu z Newcastlu. Nová zdravotná indispozícia predstavuje výraznú komplikáciu pre trénera Slota, keďže ďalší dôležití útočníci Mohamed Salah a Cody Gakpo sú mimo hry.
Preťaženie hráčov
Salah je na Africkom pohári národov a Gakpo má svalové zranenie. Gakpova účasť v najbližšom zápase v sobotu proti Wolverhamptonu je 50 na 50, rovnako to platí aj o Conorovi Bradleym.
„Máme v tíme jedno-dve zranenia, ktoré súvisia s preťažením hráča. Také prípasy sú Gakpo a Gomez a ich svalové problémy. Opakujem však, že to nie je prípad Isaka. A zdupľujem, že zákrok Van de Vena bol bezohľadný,“ dodal Slot.
V súčasnosti má FC Liverpool vpredu k dispozícii len Huga Ekitikeho a Federica Chiesu, pričom Ekitike sa ukazuje v dobrej forme s piatimi gólmi v ostatných štyroch zápasoch. Klub z „mesta Beatles“ sa po rozpačitej sérii výsledkov vrátil do boja o popredné priečky tabuľky vďaka aktuálnej päťzápasovej šnúre bez prehry.
Carragher má iný názor
„Strata Isaka je obrovská rana, pretože si myslím, že Liverpoolu aj okrem neho chýbal jeden poriadny útočník,“ povedal bývalý obranca Liverpoolu a klubová legenda Jamie Carragher v relácii Sky Sports Monday Night Football.
„Ak by som sa však vžil do Van de Venovej pozície, túto výzvu by som pravdepodobne urobil aj ja. Snažil sa to zablokovať. Neviem, kam inam mohla ísť jeho noha. Musel to urobiť. V takejto situácii nemôžete nechať útočníka len tak vystreliť. Je to pre Isaka jednoducho smola, že sa to takto stalo,“ dodal Carragher na vysvetlenie.