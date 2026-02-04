Liverpool padol, štadión burácal. Žilinský zázrak v mládežníckej Lige majstrov - VIDEO

Talentovaní mládežníci slovenského futbalového klubu MŠK Žilina sa opäť predstavia v osemfinále „juniorskej“ Ligy majstrov. A to je veľká vec – vzhľadom na to, že v utorňajšom šestnásťfinále vyradili slávny anglický klub FC Liverpool (2:1), a tiež preto, že v najlepšej šestnástke sú samé veľkokluby ako FC Chelsea či Real Madrid.
„Šošoni“ si v osemfinále zahrajú po tretí raz za sebou, súpera spoznajú počas piatkového žrebu. „Želám si jediné – aby sme opäť hrali doma a znovu vypredali štadión. Osobne považujem toto víťazstvo za zaslúžené. Patrí všetkým, ktorí boli na štadióne,“ povedal podľa webu MŠK tréner žilinských mládežníkov Michal Kijačik.
Kouč spod Dubňa priznal, že zdolať takú značku ako FC Liverpool je fantastický pocit. O to viac, že víťazstvo Žiliny prišlo po „comebacku“ z 0:1 na 2:1 a pred vyše 10-tisícovou kulisou. „Na tejto úrovni ide o obrovský úspech, ktorý patrí celému mužstvu, klubu aj fanúšikom. Tímovosť, vášeň a disciplína, to sú tri atribúty, ktoré boli kľúčom k víťazstvu,“ podotkol.
Paradoxne, hneď v úvode stretnutia domáci inkasovali po situácii, na ktorú sa pripravovali. No práve tento moment Žilinčanov nakopol a hrali ako „z partesu“. „Taktický plán sme plnili na sto percent. Prejavili sa aj skúsenosti našich chalanov z A-tímu, nik sa nezľakol veľkého mena. Veľmi dobre nám fungovala stredová formácia a veľa hráčov hralo až nad hranicami svojich možností. Nemôžem opomenúť fanúšikov, ktorí nám dodávali neskutočnú energiu.“
Zaplnené hľadisko vyzdvihol i obranca Teodor Staník. „Fanúšikovia boli neskutoční. Stáli za nami, bolo ich počuť pri každej situácii a dodávali nám obrovskú energiu, čo sa prejavilo aj na výsledku. Po zápase sme sa im patrične poďakovali, radi sme sa s nimi pofotili aj rozdali podpisy,“ skonštatoval Staník.