Gattuso začína záchrannú misiu Talianska v kvalifikácii o postup na MS 2026

Gennaro Gattuso začína svoju éru v pozíciu trénera talianskej futbalovej reprezentácie piatkovým zápasom proti Estónsku a následným náročným duelom s Izraelom. Jeho cieľom je zabrániť tomu, aby „azúrová squadra“ vynechala tretie majstrovstvá sveta po sebe.
Taliansko, ktoré nepostúpilo na záverečné turnaje v rokoch 2018 a 2022, je po dvoch úvodných zápasoch kvalifikácie v I-skupine na poslednom mieste so stratou deviatich bodov na lídra skupiny Nórsko. Len prvé miesto v skupine zaručuje priamy postup na šampionát, a hoci Taliansko odohralo o dva zápasy menej, jeho šance na 1. miesto sú nízke.
Gattuso, ktorý nebol prvá voľba na post trénera, a má rozpačitú bilanciu ako kouč v klubovom futbale, zdôraznil potrebu silného tímového ducha, obetavosti a akceptovania nepríjemných právd medzi spoluhráčmi. „Nemôžeme dovoliť, aby nás ovládol strach,“ povedal majster sveta z roku 2006.
Taliansko sa snaží vrátiť k svojej tradičnej sile a charakteru, ktorý mu v roku 2006 priniesol zlato na šampionáte v Nemecku. V rokoch 2010 a 2014 tím z Apeninského polostrova vypadol na MS už v skupine a na ostatné dva šampionáty ani nepostúpil.
V súvislosti so zápasom Talianska proti Izraelu, ktorý sa odohrá v maďarskom Debrecíne, sa očakáva politické napätie pre konflikt v Pásme Gazy. Gattuso vyjadril ľútosť nad utrpením civilistov a zdôraznil, že on a Talianska futbalová federácia (FIGC) pracujú na zabezpečení hladkého priebehu zápasu.
„Som človek mieru a bolí ma srdce, keď vidím utrpenie detí a civilistov,“ povedal Gattuso. „Našou povinnosťou je odviesť svoju prácu, ale dúfam, že sa nájde mierové riešenie.“