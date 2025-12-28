Famózny návrat hviezdneho Antetokounmpa. Pauza pre zranenie prospela aj Wembanyamovi - VIDEO

Grécky basketbalista tímu Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo sa triumfálne vrátil po osemzápasovej prestávke v NBA pre zranenie, zatiaľ čo víťaznú sériu San Antonia po ôsmich dueloch ukončil Utah Jazz.
Antetokounmpo strelil 29 bodov a zaznamenal osem doskokov za 25 minút, čím doviedol svoj klub k víťazstvu 112:103 na palubovke Chicaga a ukončil tak päťzápasovú víťaznú sériu Bulls.
Aktuálne 31-ročná grécka hviezda, dvojnásobný najužitočnejší hráč NBA, premenil 10 z 15 striel z poľa a 8 z 10 trestných hodov, čím si Milwaukee vylepšilo bilanciu na 13 výhier a 19 prehier.
Dôležitý líder
Antetokounmpo si začiatkom decembra natiahol pravé lýtko a Bucks bez neho mali bilanciu dva triumfy a šesť ťahaní za kratší koniec povrazu.
„Je šťastný, že je späť na ihrisku. Nechceli sme, aby mal veľa práce s loptou. Z hľadiska minút si myslím, že to bolo naozaj super. Bolo to pre nás dobré víťazstvo,“ povedal tréner Bucks Doc Rivers.
Návrat Gréka zvýšil sebavedomie jeho spoluhráčov. „Keď hráte a máte ho na ihrisku, tak cítite, že dáte kôš alebo aspoň dobrú strelu. Keď tam nie je, môžete zažívať strelecké suchoty,“ doplnil podľa agentúry AFP Rivers.
Opačné konce tabuľky
San Antonio Spurs prehralo s Utahom 114:127 napriek 32 bodom a siedmim doskokom Victora Wembanyamu pri jeho návrate do základnej zostavy. Francúzska hviezda bola v posledných siedmich stretnutiach náhradníkom po natiahnutí ľavého lýtka.
Fín Lauri Markkanen zaznamenal 29 bodov a Keyonte George mal zase 28. Potiahli tak Jazz k druhému víťazstvu v rade.
San Antonio kleslo na bilanciu 23 výhier a ôsmich prehier, zatiaľ čo Utah si vylepšil skóre na 12:19.
Ďalšie výsledky
Víťazná séria New Yorku sa predĺžila na štyri súboje, keď Karl-Anthony Towns zaznamenal 36 bodov i 16 doskokov a Jalen Brunson pridal 34 bodov pri víťazstve 128:125 nad Atlantou. Knicks vyhrali 13 z ostatných 16 zápasov, zatiaľ čo Hawks prehrali šesť zápasov za sebou.
Kevin Durant strelil 30 bodov a doviedol Houston Rockets k víťazstvu nad Clevelandom 117:100 v súboji dvoch uchádzačov o titul NBA.
Nikola Jokič zaznamenal triple-double, no 34 bodov, 21 doskokov a 12 asistencií na víťazstvo nestačilo. Jeho dva trestné hody 11,9 sekundy pred koncom zabezpečili Denveru vedenie 126:125. No rovnako dvakrát sa presadil z trestných hodov aj Desmond Bane a Orlando ovládlo stretnutie tesne 127:126.