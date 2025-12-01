EÚ v čase preletov ruských dronov investuje 20 miliónov eur do protivzdušnej obrany Moldavska

Šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová oznámila, že Európska únia investuje 20 miliónov eur do moldavskej protivzdušnej obrany. Deje sa tak uprostred incidentov s ruskými dronmi.
Kallasová poznamenala, že narušenie moldavského vzdušného priestoru ruskými dronmi je neakceptovateľné. Podľa nej to ohrozuje civilnú leteckú dopravu.
„EÚ tento rok investuje 20 miliónov eur do moldavskej protivzdušnej obrany, aby pomohla posilniť bezpečnosť krajiny. Nebo nad Moldavskom sa nemôže stať obeťou ruskej vojny,“ poznamenala na sociálnej sieti X.
V noci na sobotu bol moldavský vzdušný priestor na niekoľko hodín uzatvorený z dôvodu preletu dronov. Pohraničná stráž zaznamenala, že bezpilotné lietadlá neboli na radaroch viditeľné.
Russian drone violations of Moldova’s airspace are unacceptable and put civilian air traffic at risk.
The EU is investing 20 million EUR this year in Moldova’s air-defences to help strengthen the country’s security.
Moldova’s skies cannot become a casualty of Russia’s war.
— Kaja Kallas (@kajakallas) November 29, 2025
Minulý týždeň narazil ruský dron do strechy budovy v Moldavsku. V ten deň celkovo šesť bezpilotných lietadiel narušilo vzdušný priestor tejto krajiny. Ruskému veľvyslancovi v Moldavsku následne odovzdali protestnú nótu.