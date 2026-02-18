Európske akciové trhy v stredu rástli, ázijské burzy boli pre lunárny Nový rok zatvorené

Svetové akciové trhy v stredu rástli, keď investori vyhodnocovali firemné výsledky a nové ekonomické údaje, zatiaľ čo ceny ropy posilnili po rokovaniach medzi USA a Iránom.
Obchodníci čakali na zverejnenie zápisnice z posledného zasadnutia Federálneho rezervného systému (Fed), ktorá by mohla naznačiť ďalší vývoj amerických úrokových sadzieb.
Londýnsky index FTSE 100 viedol európske zisky s rastom o viac než jedno percento po tom, čo údaje ukázali spomalenie inflácie vo Veľkej Británii. To zvyšuje šance, že Bank of England už budúci mesiac zníži sadzby, čo oslabilo libru. „Nižšie sadzby zvyčajne oslabujú libru, čo zasa zvyšuje hodnotu zahraničných príjmov firiem v indexe FTSE 100,“ uviedol analytik Russ Mould.
Priemyselná produkcia v USA v januári vzrástla takmer o percento, prekonala očakávania
Paríž aj Frankfurt si pripísali 0,6 a 0,9 percenta. Tokijská burza uzavrela s jednopercentným rastom, zatiaľ čo Hongkong, Šanghaj, Soul a Tchaj-pej zostali pre oslavy lunárneho Nového roka zatvorené.
Euro oslabilo voči doláru po správe The Financial Times, že Christine Lagardeová by mohla odstúpiť z čela Európskej centrálnej banky ešte pred koncom svojho mandátu v roku 2027.
Ropa posilnila o viac než dve percentá v reakcii na rokovania medzi Washingtonom a Teheránom o iránskom jadrovom programe. Referenčná severomorská ropa Brent si pripísala 2,5 percenta a posilnila na 69,12 USD za barel.