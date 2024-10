Európska komisia spúšťa celoeurópsku informačnú kampaň o právnom štáte

Európska komisia na sociálnych sieťach spúšťa novú kampaň o právnom štáte. Komisia chce pomocou tejto kampane priblížiť občanom EÚ myšlienku právneho štátu a zvýšiť povedomie o jeho vplyve na každodenný život ľudí. Kampaň bude zameraná na šesť základných zásad definujúcich právny štát, ktoré predstaví prostredníctvom animácií renomovaného umelca a ilustrátora Christopha Niemanna.

Priblíženie právneho štátu občanom

Cieľom tejto celoeurópskej kampane je priblížiť občanom EÚ abstraktný koncept právneho štátu a zdôrazniť jeho vplyv na ich každodenný život.

Kampaň bude zameraná na šesť základných zásad definujúcich právny štát: rovnosť pred zákonom, právna istota, zákaz svojvôle, nezávislosť súdnictva, zákonnosť a deľba moci.

Slovensko: občania sa necítia dostatočne informovaní o zásadách právneho štátu

Potreba tejto komunikačnej kampane je jasná: hoci občania v celej EÚ oceňujú právny štát, želajú si byť lepšie informovaní o tom, čo tento koncept v skutočnosti znamená v praxi.

Veľká väčšina (90 %) ľudí na Slovensku považuje za nevyhnutné alebo dôležité, aby všetky členské štáty EÚ rešpektovali základné hodnoty EÚ vrátane právneho štátu. Len 57 % z nich sa však považuje za dobre informovaných o zásadách právneho štátu.

„Právny štát je často vnímaný ako vzdialený a vznešený pojem, ktorý je pre mnohých ľudí ťažko pochopiteľný. Hoci definuje, kto sme a čo nás ako Európanov spája, máme tendenciu premýšľať o právnom štáte len vtedy, keď sa niečo stane. Cieľom tejto kampane je pomôcť každému pochopiť, čo právny štát znamená, ako veľmi sa naň v každodennom živote spoliehame a prečo je dôležitý pri predchádzaní nespravodlivosti. Úžasné animácie Christopha Niemanna, inšpirované svetom športu, umožňujú každému, aby bližšie spoznal zásady právneho štátu,“ hovorí Didier Reynders, európsky komisár pre spravodlivosť.

Koncept animácií

Na priblíženie týchto abstraktných zásad vytvoril nemecký umelec a ilustrátor Christoph Niemann, ktorého diela sa pravidelne objavujú na obálkach časopisov The New Yorker, National Geographic a The New York Times Magazine, šesť jednoduchých, ale pôsobivých animovaných videí, ktoré majú za cieľ divákov informovať o právnom štáte prostredníctvom príbehov a športových metafor.

„Právny štát som chcel vizualizovať tým, že ho prirovnám k niečomu, čo všetci poznáme z každodenného života: pravidlá v športe. Hrať futbal, súťažiť na pretekárskej dráhe alebo hrať biliard – to všetko je možné len vtedy, ak sa dohodneme na jednotných a spravodlivých pravidlách a hraniciach. Vo svojich animáciách hravým spôsobom znázorňujem, čo by sa stalo, ak by sme pravidlá nemali. Chcel som ukázať, že ochrana právneho štátu vytvára spravodlivý a predvídateľný rámec, v ktorom môže spoločnosť prosperovať,” vysvetľuje Niemann.

Táto séria animácií bude štyri týždne prístupná na sociálnych sieťach vo všetkých 27 členských štátoch EÚ.

Kampaňové materiály

Všetky kampaňové materiály sa dajú stiahnuť na tejto stránke v každom úradnom jazyku EÚ.

Ďalšie informácie o právnom štáte

Nižšie nájdete ďalšie informácie o tom, prečo je právny štát dôležitý a ako ho Európska komisia ochraňuje.

Čo je právny štát? Právny štát je jednou zo základných hodnôt EÚ, pretože zaručuje demokraciu a občianske práva a slobody.

Ako Komisia právny štát posilňuje? Presadzovanie našich základných hodnôt je spoločnou zodpovednosťou všetkých inštitúcií EÚ a všetkých členských štátov.

Správa o právnom štáte: Správa o právnom štáte monitoruje významný pozitívny aj negatívny vývoj týkajúci sa právneho štátu vo všetkých členských štátoch a od roku 2024 aj v štyroch kandidátskych krajinách

Porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície: Porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície prináša každoročné porovnanie ukazovateľov účinnosti, kvality a nezávislosti justičných systémov.

O Generálnom riaditeľstve pre spravodlivosť a spotrebiteľov

Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre spravodlivosť a spotrebiteľov je zodpovedné za politiku EÚ v oblasti spravodlivosti, práv spotrebiteľov a rodovej rovnosti.

Informačný servis