Začína sa ďalšie kolo mierových rokovaní v Abú Zabí: Rusko neustupuje zo svojich nárokov na ukrajinské územia

V hlavnom meste Spojených arabských emirátov Abú Zabí sa v stredu začnú dvojdňové mierové rokovania medzi Ukrajinou a Ruskom za účasti Spojených štátov. Niekoľko kôl rokovaní medzi stranami zatiaľ neprinieslo dohodu o ukončení rusko-ukrajinského konfliktu. Naposledy sa vyjednávači bojujúcich strán stretli v Abú Zabí 24. januára. Rovnako ako pred januárovým stretnutím aj teraz Rusko podniklo masívny dronový a raketový útok na ukrajinskú energetickú infraštruktúru.
Moskva ako podmienku akejkoľvek dohody žiada, aby Kyjev stiahol svoje jednotky z Donbasu. Zároveň požaduje medzinárodné uznanie území obsadených počas invázie ako súčasti Ruska. Ukrajina uviedla, že konflikt by sa mal „zmraziť“ na súčasnej frontovej línii, a odmietla jednostranné stiahnutie svojich síl.
Zelenskyj: V Rusku buď týždeň trvá štyri dni alebo Moskva chce vojnu
Ukrajinskú delegáciu povedie Rustem Umerov, ktorého kolegovia opisujú ako skúseného vyjednávača, schopného robiť diplomatické „zázraky“. Ruskú stranu povedie šéf vojenskej rozviedky GRU generál Igor Kosťukov.
Rusko okupuje približne 20 percent ukrajinského územia. Ruský vodca Vladimir Putin opakovane vyhlásil, že Moskva má v úmysle získať silou úplnú kontrolu nad východnou časťou Ukrajiny, ak rokovania zlyhajú. Ukrajina varovala, že územné ústupky by mohli Kremeľ utvrdiť v ďalšej agresii, a odmieta dohodu, ktorá by Moskvu neodradila od opätovného útoku. Kyjev stále kontroluje približne 20 percent Doneckej oblasti. Rusko si tiež nárokuje Chersonskú a Záporožskú oblasť.