USA sú čoraz nepriateľskejšie. Európa sa podľa Merza musí zbaviť nostalgie za Amerikou

Nemecký kancelár zdôraznil, že sa Európa musí prispôsobiť novej realite, ktorej čelí v dôsledku toho, že sa transatlantické vzťahy zmenili.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
Germany Merz
Nemecký kancelár Friedrich Merz. Foto: SITA/AP
Európa vo vzťahoch s čoraz nepriateľskejšími Spojenými štátmi už nemôže zostať sentimentálna, vyhlásil v pondelok nemecký kancelárFriedrich Merz počas vystúpenia v sídle spoločnosti Deutsche Boerse Group, ktorá prevádzkuje burzu cenných papierov vo Frankfurte nad Mohanom.

Nemecký líder vyzval Európu, aby sa stala nezávislejšou od svojho tradičného spojenca, pretože staré istoty už neplatia. „Musíme byť suverénnejší a nezávislejší, najmä v oblasti technológií,“ povedal Merz. „A áno, to sa týka aj Spojených štátov amerických.“

Začiatkom roka sa zvýšilo napätie medzi Európou a Washingtonom, keď americký prezidentDonald Trump naznačil, že USA by mohli ovládnuť Grónsko, ktoré je autonómnym dánskym územím. Francúzsky prezidentEmmanuel Macron to označil za „strategické prebudenie pre celú Európu“ a eurokomisár pre energetikuDan Jorgensen varoval, že Únia riskuje závislosť od dovozu amerického LNG.

Podľa Merza sa Európa musí prispôsobiť novej realite, ktorej čelí v dôsledku toho, že sa transatlantické vzťahy zmenili. „Nikto v tejto miestnosti to nepovie s väčšou ľútosťou ako ja, ale nostalgia a spomienky na staré dobré časy nám nepomôžu,“ dodal nemecký kancelár.

