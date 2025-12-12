Európa má vojnu priamo za dverami, varujú britské spravodajské zložky

Britský minister ozbrojených síl Al Carns zdôraznil, že Európa už nečelí „dobrovoľným vojnám“, ale „vojnám z nutnosti“, ktoré si vyžiadajú vysoké ľudské náklady. Ako príklad uviedol ruskú inváziu na Ukrajinu.
- Aktualizované
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Russia Ukraine War
Na tejto fotografii, ktorá bola zhotovená v nedeľu 9. novembra 2025 a poskytnutá tlačovou službou 127. samostatnej brigády územnej obrany Ukrajiny, vojaci cvičia vojenské zručnosti na cvičisku neďaleko Kupianska v Charkovskej oblasti na Ukrajine. Foto: Anatolii Lysianskyi/Ukraine's 127th Separate Brigade via AP
Veľká Británia Iné správy Iné správy z lokality Veľká Británia

Európa sa musí pripraviť na vojnu „priamo na svojom prahu“, varovali vo štvrtok britskí vojenskí predstavitelia pri predstavení novej spravodajskej služby ozbrojených síl. Ako referuje portál POLITICO, britský minister ozbrojených síl Al Carns uviedol, že „tieň vojny klope na dvere Európy“ a spojenci v NATO musia byť pripravení reagovať.

Carns zdôraznil, že Európa už nečelí „dobrovoľným vojnám“, ale „vojnám z nutnosti“, ktoré si vyžiadajú vysoké ľudské náklady. Ako príklad uviedol ruskú inváziu na Ukrajinu.

Nepriateľská spravodajská aktivita na vzostupe

Náčelník vojenskej rozviedky Adrian Bird oznámil, že nepriateľská spravodajská aktivita voči britskému personálu a majetku vzrástla za posledný rok o viac než 50 percent, najmä zo strany Iránu, Číny a Ruska.

Letecká základňa britského kráľovského letectva RAF v Cambridgeshire bude sídlom novej vojenskej spravodajskej služby Military Intelligence Service (MIS), ktorá spojí spravodajské jednotky námorníctva, armády a letectva s cieľom zrýchliť výmenu informácií. MIS bude zahŕňať aj novú kontrašpionážnu jednotku na obranu proti cudzím spravodajským službám, ktorá má chrániť ozbrojené sily pred zahraničnými zásahmi.

Kritika pripravenosti

Carns reagoval aj na nedávnu kritickú správu parlamentného výboru pre obranu o pripravenosti Británie na konflikt. Tvrdí, že posilnenie vojenskej rozviedky pomôže zabezpečiť, „aby naše odstrašujúce kapacity boli úplne nepriestrelné“.

Jeho varovania sa zhodujú s vyjadreniami šéfa Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO)Marka Rutteho, ktorý vo štvrtok v Berlíne povedal: „Rusko prinieslo vojnu späť do Európy a musíme byť pripravení na rozsah konfliktu, aký zažili naši starí rodičia.“

Viac o téme: Vojna na Ukrajine

Fotogaléria k článku:

Russia Ukraine War
Russia Ukraine War
Russia Ukraine War Daily Life
19 fotografií v galérii
Russia Ukraine War
Viac k osobe: Mark Rutte
Firmy a inštitúcie: NATO Organizácia Severoatlantickej zmluvy
Okruhy tém: európska bezpečnosť Rusko-ukrajinský konflikt spravodajské služby Veľká Británia Vojna na Ukrajine
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk