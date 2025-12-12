Európa má vojnu priamo za dverami, varujú britské spravodajské zložky

Európa sa musí pripraviť na vojnu „priamo na svojom prahu“, varovali vo štvrtok britskí vojenskí predstavitelia pri predstavení novej spravodajskej služby ozbrojených síl. Ako referuje portál POLITICO, britský minister ozbrojených síl Al Carns uviedol, že „tieň vojny klope na dvere Európy“ a spojenci v NATO musia byť pripravení reagovať.
Carns zdôraznil, že Európa už nečelí „dobrovoľným vojnám“, ale „vojnám z nutnosti“, ktoré si vyžiadajú vysoké ľudské náklady. Ako príklad uviedol ruskú inváziu na Ukrajinu.
Nepriateľská spravodajská aktivita na vzostupe
Náčelník vojenskej rozviedky Adrian Bird oznámil, že nepriateľská spravodajská aktivita voči britskému personálu a majetku vzrástla za posledný rok o viac než 50 percent, najmä zo strany Iránu, Číny a Ruska.
Čína podľa Starmera predstavuje hrozbu pre národnú bezpečnosť, Peking to odmieta
Letecká základňa britského kráľovského letectva RAF v Cambridgeshire bude sídlom novej vojenskej spravodajskej služby Military Intelligence Service (MIS), ktorá spojí spravodajské jednotky námorníctva, armády a letectva s cieľom zrýchliť výmenu informácií. MIS bude zahŕňať aj novú kontrašpionážnu jednotku na obranu proti cudzím spravodajským službám, ktorá má chrániť ozbrojené sily pred zahraničnými zásahmi.
Kritika pripravenosti
Carns reagoval aj na nedávnu kritickú správu parlamentného výboru pre obranu o pripravenosti Británie na konflikt. Tvrdí, že posilnenie vojenskej rozviedky pomôže zabezpečiť, „aby naše odstrašujúce kapacity boli úplne nepriestrelné“.
Británia označila Putinove vojnové hrozby za „kremeľské drísty“
Jeho varovania sa zhodujú s vyjadreniami šéfa Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO)Marka Rutteho, ktorý vo štvrtok v Berlíne povedal: „Rusko prinieslo vojnu späť do Európy a musíme byť pripravení na rozsah konfliktu, aký zažili naši starí rodičia.“