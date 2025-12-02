Čína podľa Starmera predstavuje hrozbu pre národnú bezpečnosť, Peking to odmieta

Čína v utorok obvinila britského premiéra Keira Starmera z „nepodložených obvinení“ a „zasahovania do jej vnútorných záležitostí“ po tom, čo vyhlásil, že bude s Pekingom spolupracovať, no zároveň označil Čínu za hrozbu pre národnú bezpečnosť.
Vzťahy medzi Londýnom a druhou najväčšou ekonomikou sveta zostávajú napäté napriek snahám o ich reštartovanie, najmä pre obvinenia zo špionáže a spor o budúcnosť Hongkongu, bývalej britskej kolónie. Starmer sa v novembri 2024 stal prvým britským premiérom po viac než šiestich rokoch, ktorý sa stretol s čínskym lídrom Si Ťin-pchingom, čo naznačovalo zlepšenie vzťahov.
Na pondelkovom podujatí Lady Mayor’s Banquet Starmer vyhlásil, že Čína „predstavuje reálne bezpečnostné hrozby“ a že Londýn bude naďalej otvárať otázky dodržiavania ľudských práv v tejto najľudnatejšej krajine.
Čínske veľvyslanectvo v Londýne v utorok reagovalo vyhlásením, že „rozhodne odmieta britské poznámky, ktoré nepodložene obviňujú Čínu a zasahujú do jej vnútorných záležitostí“. Dodalo, že „rozvoj Číny nepredstavuje hrozbu pre žiadnu krajinu“ a označilo Starmerove výroky za „mylné“.
Britská rozviedka v novembri varovala, že čínski agenti sa vydávali za „online headhunterov“ a zameriavali sa na britských poslancov. Už predtým britská prokuratúra zastavila politicky citlivý prípad dvoch mužov obvinených zo špionáže pre Čínu. Peking v obdivoch prípadoch obvinenia odmietol.