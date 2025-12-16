Európski lídri navrhli vytvorenie mnohonárodných síl na zabezpečenie mieru na Ukrajine

Lídri európskych krajín v pondelok navrhli vytvorenie „mnohonárodných síl“ pod európskym vedením a s podporou USA na presadzovanie prípadnej mierovej dohody na Ukrajine. Vyplýva to zo spoločného vyhlásenia, ktoré zverejnili počas stretnutia s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v Berlíne.
Ukrajinská delegácia vidí skutočný pokrok v berlínskych rokovaniach medzi Zelenským a americkými vyjednávačmi
Spoločné sily by boli súčasťou „robustných bezpečnostných garancií“ pre Ukrajinu zo strany USA a európskych spojencov, ktoré by zabezpečili, že Rusko neporuší dohodu o ukončení vojny. Vyhlásenie tiež uvádza ďalšie body zhody medzi desiatimi európskymi lídrami a predstaviteľmi USA v rámci rokovaní o obrysoch mierového návrhu.
Podľa dokumentu by mala ukrajinská armáda naďalej dostávať rozsiahlu podporu a udržiavať mierový stav s 800-tisíc vojakmi. Mier by mal zabezpečiť aj „mechanizmus monitorovania a overovania prímeria pod vedením USA“, ktorý by identifikoval porušenia a „poskytoval včasné varovanie pred budúcimi útokmi“.
Vyhlásenie podpísali lídri Veľkej Británie, Dánska, Fínska, Francúzska, Nemecka, Talianska, Holandska, Nórska, Poľska a Švédska, ako aj predsedovia Európskej rady a Európskej komisie.