Európski lídri navrhli vytvorenie mnohonárodných síl na zabezpečenie mieru na Ukrajine

Spoločné sily by boli súčasťou „robustných bezpečnostných garancií“ pre Ukrajinu zo strany USA a európskych spojencov, ktoré by zabezpečili, že Rusko neporuší dohodu o ukončení vojny.
Účastníci berlínskych mierových rokovaní o Ukrajine, 15. december 2025. Foto: AP Photo/Markus Schreiber, Pool
Lídri európskych krajín v pondelok navrhli vytvorenie „mnohonárodných síl“ pod európskym vedením a s podporou USA na presadzovanie prípadnej mierovej dohody na Ukrajine. Vyplýva to zo spoločného vyhlásenia, ktoré zverejnili počas stretnutia s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v Berlíne.

Spoločné sily by boli súčasťou „robustných bezpečnostných garancií pre Ukrajinu zo strany USA a európskych spojencov, ktoré by zabezpečili, že Rusko neporuší dohodu o ukončení vojny. Vyhlásenie tiež uvádza ďalšie body zhody medzi desiatimi európskymi lídrami a predstaviteľmi USA v rámci rokovaní o obrysoch mierového návrhu.

Podľa dokumentu by mala ukrajinská armáda naďalej dostávať rozsiahlu podporu a udržiavať mierový stav s 800-tisíc vojakmi. Mier by mal zabezpečiť aj „mechanizmus monitorovania a overovania prímeria pod vedením USA“, ktorý by identifikoval porušenia a „poskytoval včasné varovanie pred budúcimi útokmi“.

Vyhlásenie podpísali lídri Veľkej Británie, Dánska, Fínska, Francúzska, Nemecka, Talianska, Holandska, Nórska, Poľska a Švédska, ako aj predsedovia Európskej rady a Európskej komisie.

