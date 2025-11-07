Eurokomisia údajne začala konanie proti Slovensku pre zmenu ústavy, Remišová žiada od Fica vysvetlenie

Strana Sloboda a Solidarita tvrdí, že Európska komisia začala pre nedávnu zmenu ústavy konanie proti Slovensku. „Pred čím sme opakovane varovali, dnes priznal úrad vlády,“ napísala strana na sociálnej sieti.
V komentároch k príspevku sa následne odvolala na článok Denníka N týkajúci sa zrušenej diskusie premiéra Roberta Fica (Smer-SD) so študentmi jednej z popradských škôl. Pred školou niekto zanechal na chodníku vulgárny nápis smerovaný k premiérovi, diskusia sa dnes napokon nekonala.
Úrad vlády SR pre denník uviedol, že diskusia zrušená nebola, bola len presunutá, a to z toho dôvodu, že premiér sa musí v súčasnosti zaoberať konaním Európskej komisie proti Slovensku pre zmenu ústavy. V piatkovom programe premiéra v Poprade bola okrem diskusie so študentmi na gymnáziu aj návšteva nemocnice, túto časť programu však Fico nezrušil.
Predsedníčka strany Za ľudíVeronika Remišová predsedu vlády, v reakcii na medializované informácie z úradu vlády o konaní Európskej komisie proti Slovensku pre zmeny Ústavy SR vyzvala, aby problém s Komisiou prišiel vysvetliť do Národnej rady SR.
„Fico odvolal účasť z debaty so študentmi pod zámienkou riešenia problému, ktorý spôsobil zmenou ústavy. Ťažko povedať, čo je horšie – či to, že Robert Fico sa zľakne kritických študentov, alebo to, že proti Slovensku vyvolala konanie Európska komisia. Nie je normálne, aby sme sa o takých závažných problémoch dozvedali z podružných tlačových správ úradu vlády,“ vyjadrila sa, vyzývajúc Fica, aby prišiel na výbor pre európske záležitosti vysvetliť, aké konanie vedie Európska komisia, a tiež aké opatrenia navrhuje pre odvrátenie škôd, ktoré by Slovensku mohli vzniknúť.
Strana v rámci stanoviska ozrejmila, že EK má možnosť so Slovenskom začať konanie pre porušenie právnych predpisov Únie. To môže potenciálne skončiť až na súde Únie, ktorý Slovensku môže vymerať pokutu.