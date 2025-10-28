Slovensko dostalo podľa Remišovej ďalšie negatívne vysvedčenie, pohoršilo si v indexe právneho štátu

Predsedníčka strany Za ľudí a poslankyňa parlamentu Veronika Remišová upozornila, že skóre Slovenska v najnovšom indexe právneho štátu medzinárodnej organizácie World Justice Project (WJP) medziročne pokleslo o 2,3 percenta.
Najväčší pokles spomedzi štátov EÚ
Pokles Slovenskej republiky v tejto kategórii bol najväčší spomedzi všetkých členských štátov Európskej únie. Remišová v tejto súvislosti hovorí o potvrdení zhoršovania stavu spravodlivosti a právneho štátu na Slovensku.
„Akoby nestačilo, že vinou mafiánskej novely Trestného zákona dramaticky stúpa kriminalita a trpia tým úplne bežní ľudia. Oslabujúci sa právny štát, ktorý je ťažko skúšaný pod náporom prokriminálnych opatrení vlády Roberta Fica, dostal ďalšie negatívne vysvedčenie,“ vyjadrila sa.
Remišová víta stanovisko Ústavného súdu k zákonu o kyberšikane. Ficova garnitúra si opäť pomýlila nepriateľa, tvrdí
Predsedníčka Za ľudí poukázala, že WJP vyslovene hovorí o úpadku v dôsledku obmedzení zo strany vládnej moci. Podľa hodnotenia je vážne oslabená aj integrita systémov bŕzd a protiváh a občianska spoločnosť.
Upadá aj nezávislé súdnictvo
„A je naozaj paradoxné, že Robert Fico, ktorý má vždy plné ústa ľudských práv pri jeho odsúdených, trestne stíhaných či obžalovaných kamarátoch, dostal pečiatku práve aj o zhoršovaní stavu základných ľudských práv na Slovensku,“ poznamenala Remišová.
Matoviča prešla trpezlivosť: Šimečku vyzval, aby bol chlap, postavil sa pred kamery a vysvetlil, prečo jeho mama čelí exekúcii - VIDEO
Rovnako poukázal, že podľa hodnotenia upadá aj nezávislé súdnictvo, a to v dôsledku prekračovania právomocí výkonnej moci a rastúceho politického zasahovania do justície.
„Nezávislé medzinárodné hodnotenie teda potvrdzuje to, čo vidí každý priemerne informovaný človek na Slovensku, a síce, že právny štát, demokracia a spravodlivosť sú na Slovensku vážne ohrozované,” uzavrela.