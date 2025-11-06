Nawrocki zablahoželal Ficovi k vylúčeniu Smeru z PES, premiér označil stretnutie za konštruktívne – FOTO

Poľský prezidentKarol Nawrocki zablahoželal premiéroviRobertovi Ficovi (Smer-SD) k vylúčeniu Smeru-SD zo Strany európskych socialistov pre novelu Ústavy SR. Informoval o tom premiér s tým, že mal s poľským prezidentom mimoriadne konštruktívne stretnutie. Premiér podotkol, že novela stanovila, že jeden a jeden sú dva, a teda, že je iba muž a žena a nič iné.
S prezidentom nás spája porozumenie
„S poľským prezidentom, hoci pochádza z úplne iného politického tábora, nás spája jednoduché porozumenie. Krajiny sa musia držať svojich hodnôt a tradícií, inak v poblúznenej Európe, kde bradatá Conchita vyhrá spevácku súťaž Eurovízia len preto, lebo je bradatá Conchita, prídu aj o vlastné gate,“ povedal Fico. Stretnutie s poľským prezidentom podľa slov Fica potvrdilo, aj keď neformálne, že formát V4 začína opätovne fungovať.
„V4 mala spoločný postoj a odmietla zbytočne ambiciózne klimatické ciele EÚ. Ďakujem podpredsedovi vlády a ministrovi životného prostrediaTomášovi Tarabovi (SNS), že na oficiálnych fórach tvrdo presadzuje slovenskú vládnu líniu, ktorá odmieta poškodzovanie hospodárskych záujmov a konkurencieschopnosti EÚ nezmyselnými klimatickými cieľmi,“ doplnil premiér, ktorý súčasne verí, že V4 bude úspešná aj pri odmietnutí nového systému emisných povoleniek.
Program v Poprade
Predseda vlády súčasne dodal, že v tomto čase mal byť už v Brazílii, potom mal cestovať do Kolumbie a Panamy. Rozhodol sa však napokon zostať na Slovensku. Ako vysvetlil, zajtra ho čaká program v Poprade so študentmi v nemocnici.
„V sobotu sa vám prihovorím z Košíc z relácie Sobotné dialógy Slovenského rozhlasu, absolvujem celý rad politických stretnutí,“ povedal premiér.