NATO nemá žiadny plán pre prípad, že USA opustia alianciu

Európski lídri čelia čoraz silnejšej možnosti, že Spojené štáty prestanú byť hlavným garantom ich bezpečnosti, no Organizácia Severoatlantickej zmluvy (NATO) aliancia na takýto scenár nepripravuje žiadne konkrétne kroky. Ako referuje web Politico, podľa viacerých predstaviteľov v NATO neexistuje žiadne plánovanie pre prípad, že by USA alianciu opustili, hoci politické signály z Washingtonu vyvolávajú rastúcu neistotu.
Silná vlna kritiky Európskej únie zo strany amerického prezidenta Donalda Trumpa urýchlila debatu o vytváraní vlastných európskych obranných štruktúr. Podľa jedného nemeckého zákonodarcu „éra americkej bezpečnostnej garancie pre Európu je minulosť“. EÚ už podľa diplomatov testuje bezpečnostné rozhodovanie bez dominantnej úlohy USA, najmä v otázkach podpory Ukrajiny.
Niektoré európske vlády pritom pripúšťajú, že aj samotné rozhovory s americkými predstaviteľmi sú čoraz náročnejšie. Popredný predstaviteľ obrany zo stredne veľkej európskej krajiny pre Politico uviedol, že diskusie o bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu sú „rozpačité“ a rovnaký problém sa týka aj článku 5 Severoatlantickej zmluvy. „Neistota, ako by sa USA zachovali v prípade útoku na frontový štát, je jednoducho príliš vysoká,“ povedal.
Pochybnosti ešte posilnila nová bezpečnostná stratégia americkej vlády. V dokumente sa uvádza: „Dni, keď Spojené štáty držali na pleciach celý svetový poriadok ako Atlas, sú preč.“ Európa je podľa Washingtonu ovplyvňovaná „masovou migráciou, ktorá mení kontinent a vytvára napätie“. Trump v rozhovore zároveň označil Európu za „upadajúcu“ a európskych lídrov za „slabých“. „Ľudia, ktorí prichádzajú, majú úplne inú ideológiu. Budú oveľa slabší a budú veľmi odlišní,“ vyhlásil.
Ktoré medzery po Američanoch by bolo ťažké nahradiť?
