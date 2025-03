EÚ vyzýva členské štáty, aby tento rok poskytli Ukrajine zbrane v hodnote do 40 miliárd eur

Európska únia nalieha na členské štáty, aby sa zaviazali poskytnúť Ukrajine tento rok zbrane v hodnote do 40 miliárd eur. Uvádza sa to v návrhu šéfky európskej diplomacie Kaje Kallasovej, ktorý v piatok dostala k dispozícii agentúra AFP.

„Zúčastnené štáty by mali v roku 2025 poskytnúť Ukrajine vojenskú podporu v predbežnej hodnote najmenej 20 miliárd eur a potenciálne až do výšky 40 miliárd eur v závislosti od potrieb Ukrajiny,“ uvádza dokument.

V návrhu sa uvádza, že krajiny by mali prispievať podľa svojej „ekonomickej sily“ a súčasťou plánu by bolo poskytnúť Ukrajine v roku 2025 dva milióny delostreleckých granátov za päť miliárd eur. Poľa európskych predstaviteľov by sa do plánu mohli zapojiť aj krajiny mimo EÚ, ako Spojené kráľovstvo a Nórsko.