Putin má „vážne otázky“ ohľadne prímeria na Ukrajine, Trump od neho čakal viac

Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok povedal, že podporuje myšlienku prímeria s Ukrajinou, ale povedal, že má „vážne otázky“ o tom, ako sa bude realizovať. A o tom chce diskutovať s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.

„Súhlasíme s návrhmi na zastavenie nepriateľstva, ale na základe toho, že toto zastavenie by viedlo k dlhodobému mieru a riešilo základné príčiny krízy. Sú však niektoré otázky… Ak zastavíme nepriateľstvo na 30 dní, čo to znamená? Že každý, kto tam je, pôjde preč z bojiska? Myslím si, že sa musíme porozprávať s našimi americkými kolegami… Možno si zatelefonovať s prezidentom Trumpom a prediskutovať to s ním,“ povedal Putin na tlačovej konferencii v Moskve.

Putin možno blafuje

Odvolávka na „základné príčiny krízy“ však naznačuje, že Putin možno s ochotou uzatvoriť prímerie akurát blafuje, na čo poukázali aj analytici z amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW). Rusko vraj bude súhlasiť s prímerím vo vojne na Ukrajine, aby „naoko“ ukázalo snahu ukončiť boje, ale stanoví si také podmienky, ktoré bude de facto nemožné splniť.

To je podľa odborníkov širšia súčasť ruskej propagandy, aby Západ a Ukrajina pred svetom vyzerali ako tí, ktorí navrhli 30-dňové zastavenie bojov a nakoniec sa „na rozdiel od Ruska nechceli dohodnúť na prímerí“.

Napriek tomu Trump vraví, že Putin urobil „veľmi sľubné vyhlásenie“. Zároveň však dodal, že od neho čakal viac. „Vydal veľmi sľubné vyhlásenie, ale nebolo úplné,“ povedal novinárom Trump počas stretnutia so šéfom NATO Markom Ruttem v Bielom dome, keď sa ho pýtali na Putinove poznámky.

Bude to sklamanie pre svet?

”Rád by som sa s ním stretol alebo sa s ním porozprával. Musíme to však (dohodu o prímerí) rýchlo ukončiť. Uvidíme, ako na tom Rusko bude… Ak sa to nepodarí, bude to pre svet veľmi veľké sklamanie,“ povedal Trump.

Naznačil tiež niektoré detaily dohody o prímerí, vrátane toho, akého územia by sa Ukrajina musela vzdať Rusku. „Nepracovali sme v tme. Diskutovali sme s Ukrajinou o územiach a častiach, ktoré by boli zachované a stratené,“ povedal a dodal, že súčasťou rokovaní bude aj debata o tom, kto získa „veľmi veľkú elektráreň“, čím mal s najväčšou pravdepodobnosťou na mysli Záporožskú jadrovú elektráreň okupovanú Rusmi od začiatku vojny.