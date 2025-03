Rusko vraj bude súhlasiť s prímerím, ale za nemožných podmienok

Rusko vraj bude súhlasiť s prímerím vo vojne na Ukrajine, ale stanoví si také podmienky, ktoré bude de facto nemožné splniť. Týmto „naoko“ ukáže ochotu rokovať, ale v skutočnosti tým dá najavo, že nemá záujem o zastavenie bojov. V najnovšej aktualizácii o vývoji bojov na Ukrajine to uviedol americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW).

Zdroj blízky ruskej prezidentskej administratíve uviedol, že Kremeľ „formálne“ dá „pozitívnu odpoveď“ na návrh na dočasné prímerie, ale bude požadovať aj nemožné podmienky, s ktorými Ukrajina nebude môcť súhlasiť.

„Putin chce stiahnuť Ukrajinu z rokovaní, aby mohla Moskva s USA vyjednávať sama. Podmienky dočasného prímeria navyše musia vyhovovať Rusku,“ citujú experti zdroje blízke Kremľu.

Ruský prezident Vladimir Putin sa snaží predĺžiť časový rámec na súhlas s dočasným prímerím, aby sa zabezpečilo splnenie podmienok Kremľa. Popredné ruské zdroje uviedli, že dočasná dohoda o prímerí musí zohľadňovať pokrok Ruska na bojisku.

„Putin môže byť rukojemníkom návrhu na prímerie, s ktorým Ukrajina súhlasila, aby získala preventívne ústupky pred začatím formálnych rokovaní o ukončení vojny. Ruská federácia môže požadovať zastavenie dodávok zbraní Ukrajine ako podmienku súhlasu s dočasným prímerím. Zastavenie americkej alebo inej vojenskej pomoci Ukrajine počas prímeria by bolo mimoriadne prospešné pre Ruskú federáciu a Severnú Kóreu, ktorá naďalej dostáva dôležitú pomoc od Iránu. Takýto obrovský ústupok by zničil vplyv USA na budúce rokovania a tiež by porušil podmienky, za ktorých Ukrajina v prvom rade súhlasila s prímerím,“ poznamenávajú analytici ISW.