Krajiny, ktoré by nasadili mierové sily na Ukrajine, by sa podľa Moskvy dostali do „priameho ozbrojeného konfliktu“ s Ruskom, ktoré by na to reagovalo „všetkými dostupnými prostriedkami“.

„Pre nás je absolútne neprijateľné, aby sa na Ukrajine nachádzali vojenské jednotky iných štátov pod akoukoľvek vlajkou,“ povedala vo štvrtok hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharovová. „Či už by išlo o zahraničný kontingent alebo vojenskú základňu… všetko by to znamenalo zapojenie sa týchto krajín do priameho ozbrojeného konfliktu s našou krajinou,“ dodala hovorkyňa ruského rezortu diplomacie.

Jej vyjadrenia prišli v čase, keď americkí vyjednávači odcestovali do Ruska, aby tam predstavili svoj plán na 30-dňové prímerie na Ukrajine, ktorý začiatkom tohto týždňa akceptoval Kyjev.

Ukrajina požiadala svojich európskych spojencov, aby po skončení vojny rozmiestnili na jej území vojenský „kontingent“ na ochranu pred budúcimi útokmi zo strany Ruska. Francúzsko a Veľká Británia naznačili, že by mohli mierové sily nasadiť.