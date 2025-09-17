Kallasová: Účasť Indie na ruských vojenských cvičeniach a indické nákupy ruskej ropy bránia užšiemu partnerstvu s EÚ

Účasť Indie na spoločných vojenských cvičeniach s Ruskom a pokračujúce indické nákupy ruskej ropy „stoja v ceste užšiemu partnerstvu“ s Európskou úniou. Povedala to v stredu šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová počas prezentácie novej stratégie EÚ na posilnenie vzťahov s Indiou.
„V konečnom dôsledku naše partnerstvo nie je len o obchode, ale aj o obrane medzinárodného poriadku založeného na pravidlách. Účasť na vojenských cvičeniach či nákupy ropy – to všetko predstavuje prekážku pre prehlbovanie našej spolupráce,“ zdôraznila Kallasová.
Bude sa musieť Slovensko vzdať ruskej ropy? Von der Leyenová a Trump diskutovali o ďalších plánoch
Napriek rozdielnym postojom k Rusku sa Európska únia a India snažia dokončiť rokovania o dohode o voľnom obchode do konca tohto roka, a to aj napriek napätiu medzi Naí Dillí a Washingtonom. Vzťahy medzi USA a Indiou sú napäté odvtedy, ako americký prezident minulý mesiac zvýšil clá na väčšinu amerického importu z Indie na 50 percent ako odvetu za indické nákupy ruskej ropy.
EÚ je najväčším obchodným partnerom Indie. Obchod medzi týmito dvoma ekonomickými veľmocami vzrástol za ostatné desaťročie o 90 percent, povedal v stredu na tlačovej konferencii v Bruseli komisár EÚ pre obchod Maroš Šefčovič.