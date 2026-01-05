Trumpove slová o obsadení Grónska vyvolali ostré reakcie. Stačilo fantazírovania o anexii, varuje grónsky premiér

Francúzsko v pondelok vyjadrilo solidaritu s Dánskom po tom, čo prezident USA Donald Trump opätovne pohrozil prevzatím kontroly nad Grónskom, ktoré je dánskym autonómnym územím.
„Hranice nemožno meniť silou,“ uviedol pre televíziu TF1 hovorca francúzskeho ministerstva zahraničných vecí Pascal Confavreux. Dodal, že Grónsko „patrí Grónčanom a Dánom“ a rozhodovať o ňom môžu výlučne oni.
Nástup práva silnejšieho
Hovorca zároveň vyhlásil, že počas víkendovej americkej intervencie vo Venezuele „nebolo rešpektované medzinárodné právo“. Hoci Paríž podľa neho nebude smútiť za venezuelským lídrom, ktorý stratil legitimitu, zdôraznil, že je povinnosťou stálych členov Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (BR OSN), ako je Francúzsko, odsúdiť porušovanie Charty OSN.
„Je to poľutovaniahodné, pripravujeme sa na nástup práva silnejšieho, ale nehodláme sa s tým zmieriť,“ dodal.
Dosť bolo fantazírovania
Americký prezident Donald Trump v nedeľu na palube prezidentského špeciálu Air Force One pred novinármi opätovne pripustil, že USA by mali anektovať Grónsko, ktoré považuje za kľúčové z hľadiska americkej národnej bezpečnosti. Minulý mesiac tvrdil, že čínske a ruské lode sa „voľne premávajú“ okolo grónskeho pobrežia a Dánsko nedokáže zaistiť jeho bezpečnosť.
Trumpove slová ostro odsúdil premiér Grónska Jens‑Frederik Nielsen. „Stačilo nátlaku. Stačilo náznakov. Stačilo fantazírovania o anexii. Sme otvorení dialógu…Ale musí to byť prostredníctvom riadnych kanálov a s dodržaním medzinárodného práva,“ napísal Nielsen na sociálne sieti Facebook.
Medzinárodné reakcie
Čínske ministerstvo zahraničia v pondelok vyzvalo USA, aby „prestali používať takzvanú čínsku hrozbu ako zámienku na sledovanie vlastných záujmov“.
K podpore Grónska a Dánska sa v pondelok pridal aj fínsky prezidentAlexander Stubb, ktorý na platforme X napísal, že „o Grónsku a Dánsku rozhodujú len Grónsko a Dánsko“. Podobné podporné odkazy zverejnili aj lídri Švédska a Nórska.