EÚ plánuje v deň štvrtého výročia ruskej invázie na Ukrajinu schváliť 20. balík sankcií voči Rusku

Európska únia plánuje 24. februára, v deň štvrtého výročia ruskej invázie na Ukrajinu, schváliť 20. balík sankcií voči Rusku. Ako referuje spravodajský web Kyiv Independent, oznámila to vo štvrtok šéfka zahraničnej politiky EÚ Kaja Kallasová.
Kallasová uviedla, že rokovania medzi členskými štátmi pokračujú, ale na konečnej dohode o balíku sankcií sa zatiaľ nedohodli. „Krajiny prichádzajú s rôznymi návrhmi, práca pokračuje,“ povedala. BBez ďalších detailov dodala, že medzi návrhmi je aj „úplný zákaz námorných služieb“ a ďalšie sankcie sankcie proti ruskému energetickému sektoru a segmentu výroby hnojív.
Francúzsko zadržalo indického kapitána ropného tankera pre podozrenie, že plavidlo patrí k ruskej tieňovej flotile
V predchádzajúcom balíku blok uvalil sankcie na 118 plavidiel ruskej „tieňovej flotily“, ako aj na ruské banky. Jednou z hlavných súčastí opatrení je zákaz dovozu skvapalneného zemného plynu (LNG) z Ruska, ktorý začne platiť už začiatkom budúceho roka.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj už predtým povedal, že Kyjev navrhne, aby sa 20. balík sankcií zameral na „ruské právnické osoby a jednotlivcov, ktorí stále profitujú z energetických zdrojov“.
„Samozrejme treba výrazne pritvrdiť aj voči všetkým schémam, ktoré umožňujú ruskú vojenskú výrobu,“ dodal Zelenskyj.