Francúzsko zadržalo indického kapitána ropného tankera pre podozrenie, že plavidlo patrí k ruskej tieňovej flotile

Päťdesiatosemročný kapitán velil plavidlu Grinch, ktorý francúzske námorníctvo vo štvrtok zadržalo v Stredozemnom mori.
Francúzsko v nedeľu zadržalo indického kapitána ropného tankera, ktorý sa plavil bez vlajky. Majú totiž podozrenie, že tanker patrí k ruskej „tieňovej flotile“.

Päťdesiatosemročný kapitán velil plavidlu Grinch, ktorý francúzske námorníctvo vo štvrtok zadržalo v Stredozemnom mori. Loď je teraz zakotvená pod dohľadom stráže v prístave na juhu Francúzska neďaleko mesta Marseille. Prokuratúra v Marseille uviedla, že ostatných členov posádky, ktorí sú tiež Indovia, „zadržiavajú na palube“.

Úrady uviedli, že tanker Grinch je pod týmto názvom na britskom sankčnom zozname, kým na zoznamoch EÚ a Spojených štátov figuruje ako Carl. Francúzsko koncom septembra zadržalo tanker Boracay. Úrady krajiny zadržali dvoch vysokopostavených členov posádky plavidla a začali vyšetrovanie pre „nepreukázanie registrácie plavidla“ a „odmietnutie spolupracovať“.

Európska únia uvalila sankcie na približne 598 plavidiel, ktoré podľa nej patria ruskej „tieňovej flotile“. Spojené štáty na začiatku tohto mesiaca skonfiškovali ruský ropný tanker v severnom Atlantiku po tom, čo ho prenasledovali od pobrežia Venezuely.

