Epický záver trilógie Venom sa blíži

Nielen skalní fanúšikovia si už v predpredaji kupujú lístky na epický záver trilógie Venom: Posledný tanec, ktorý sa začne premietať v kinách už 24. októbra. Tento zvláštny hrdina – bývalý reportér Eddie Brock (Tom Hardy) spojený s mimozemským symbiontom Venomom – si získal srdcia divákov vďaka jedinečnej zmesi komédie, akcie a hororu. Podľa Hardyho, ktorý exceluje v hlavnej úlohe, filmy o Venomovi priťahujú pozornosť tým, ako spájajú postavy a príbeh s pôsobivými vizuálnymi efektmi a akciou.

Asi na tom niečo bude, keď predošlé dve časti zarobili vyše 1.3 miliardy dolárov a komiksového antihrdinu spopularizovali na celom svete. Venom je dnes rovnaká súčasť popkultúry ako Spider-Man či John Wick, s jeho podobizňou sa vyrábajú hračky, oblečenie, torty, potlač na mobily aj autá, tematické tetovania aj narodeninové párty. Režisérka Kelly Marcel vraví: „Po jednotke sme vedeli, že dvojka ju musí prerásť. A s trojkou je všetko ešte väčšie a ešte šialenejšie. Ale tiež sme sa viac opreli do komediálnej a akčnej stránky filmu.“

V druhom filme sa všetci dozvedia o existencii symbiontov, Tom a Venom sa verejne ukážu… a to znamená, že trojku začínajú na úteku, hľadaním bezpečného úkrytu, lebo po nich všetci idú. Polícia, vojaci, a dokonca aj krvilačné stvorenia z Venomovho domova. Vďaka tomu je Posledný tanec prístupný aj pre divákov, ktorí prvé dve časti nevideli – všetko sa vysvetlí v úvode horúcej novinky. Nové pokračovanie je fakt veľké, vezme nás tam, kde sme doposiaľ s Venomom neboli. Ukáže nám nové miesta, nové hĺbky a nové výšky, tvorcovia sľubujú aj prepracovanejšie interakcie postáv. Film je tiež plný nadupaného soundtracku, vypočujeme si kultové skladby ako Wild World od Cat Stevensa, Space Oddity od Davida Bowieho a zaznie i Abba či Queen.

Tom Hardy vlastne hrá dvojúlohu a hrá ju s neuveriteľnou ľahkosťou, akoby sa narodil špeciálne pre túto rolu. V novinke uvidíme Eddieho a Venoma ako dobre zohraný tím – hoci z traileru je jasné, že ich kultovú hlášku „My sme Venom“ ešte musia trochu vyladiť. Kde jeden padá, druhý ho podrží, a to doslova. V novinke je to totiž mimoriadne potrebné – stvoriteľ Venoma a ďalším symbiontov menom Knull si dal za cieľ zničiť ľudstvo a uloviť Venoma všetkými dostupnými prostriedkami. Čo sa za jeho snahou skrýva a či sa mu to napokon podarí, bude jasné až divákom v kine.

Tak vezmite partiu kamošov do kina už 24. októbra a vychutnajte si neopakovateľný čierny humor a nekonečnú popcornovú akciu na veľkom plátne.

EXKLUZÍVNE V KINÁCH OD 24. OKTÓBRA 2024

