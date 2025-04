Dátoví analytici vypočítali šancu Montrealu na postup do play-off NHL. Toto Slafkovský a spol. nemôžu pustiť!

V decembri by si len ten najoptimistickejšie ladený fanúšik Montrealu Canadiens dovolil tvrdiť, že ich tím môže postúpiť do vyraďovacej fázy zámorskej hokejovej NHL. Na začiatku apríla sa však „The Habs“, ktorého tímové jadro tvorí i slovenský korčuliar Juraj Slafkovský, nachádzajú na priečke, ktorá znamená vlastníctvo divokej karty zaručujúcej postup do play-off.

The Habs playoff chances have improved to 84.1% with a win vs the Preds 🔥 pic.twitter.com/E0kAveagx2 — /r/Habs (@HabsOnReddit) April 7, 2025

Šesťbodový náskok pred konkurenciou

Kanadský veľkoklub je 5 duelov pred koncom základnej časti na postupovom 8. mieste tabuľky Východnej konferencie, pričom zverenci kouča Martina St. Louisa majú šesťbodový náskok pred deviatym New Yorkom Rangers a desiatym Detroitom Red Wings.

„V predchádzajúcich mesiacoch sme neboli konzistentní a nevedeli sme pravidelne vyhrávať. Teraz sme tú cestu našli a cítime, že sme na správnej ceste,“ povedal pre zámorský web Sportskeeda útočník Cole Caufield.

Play-off hrali zatiaľ naposledy v roku 2021

Podľa webu Money Puck, ktorý sa zamieria na prácu so súborom širokých dát, má Montreal aktuálne 84,1 % šancu na postup do play-off. Výpočet bol realizovaný už po triumfe 2:1 nad Nasvillom Predators z nedele na pondelok. Berie do úvahy aj fakt, že Rangers majú o jeden odohraný duel na konte menej.

Canadiens postúpili do vyraďovačky zatiaľ naposledy v roku 2021. Vtedy sa dostali až do finále Stanley Cupu, kde však nestačili na favorizovanú Tampu Bay Lightning (1:4 na zápasy).

„Samozrejme, že sa na to pamätám. Bola to vtedy divočina a neuveriteľný ošiaľ v celom meste, ale aktuálne na to nemyslím. S tímom sa sústredíme na každý nasledujúci duel, akoby bol finálový,“ doplnil americký zakončovateľ, ktorý v play-off pred štyrmi rokmi nastupoval vedľa Tomáša Tatara.

Čaká ich ešte päť duelov

Montreal sa vo zvyšných piatich súbojoch základnej časti NHL stretne na vlastnom ľade s Detroitom. Potom bude nasledovať dvojica duelov u kanadských súperov, v Ottawe resp. v Toronte. A v záverečných dvoch stretnutiach sa Montreal predstaví v domácom prostredí proti Chicagu a Caroline.