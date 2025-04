Všetky chovy zvierat na Slovensku je potrebné zaregistrovať do stredy, viacerí chovatelia musia vykonať zabíjačky

Do stredy 9. apríla je potrebné zaregistrovať všetky nezaregistrované chovy zvierat na celom Slovensku. Po nedeľnom zasadnutí Ústredného krízového štábu z dôvodu epidémie slintačky a krívačky to uviedol šéf Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Martin Chudý. Ako doplnil, je to možné urobiť aj online na stránke Plemenárskych služieb SR.

Chovatelia majú vykonať zabíjačky

Chudý tiež vyzval chovateľov drobnochovov v trojkilometrových a 10-kilometrových pásmach okolo ohnísk nákazy, aby v prípade, že majú negatívne testované zvieratá, vykonali zabíjačky.

„V týchto oblastiach potrebujeme znížiť denzitu zvierat, ktoré sú vnímané,“ povedal s tým, že drobnochovatelia by zabíjačky mali uskutočniť v čo najkratšom čase. „Domáce zabíjačky sú pre vlastnú spotrebu toho, kto ju vykonáva,“ pripomenul s tým, že takéto produkty nie sú predmetom predaja.

Zároveň Chudý pripomenul, že záujemcom o zabíjačku zvieratá otestujú, pričom výsledok budú mať do 24 hodín. „Treba to spraviť a denzitu zvierat v týchto oblastiach znížiť,“ doplnil Chudý.

Minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD) na tlačovej konferencii poprel medializované informácie o podozrení na nákazu na farme Dolnom Štáli alebo u drobnochovateľa.

„My pristupujeme k viacerým krokom a budeme podávať aj viacero trestných oznámení z pohľadu šírenia rôznych zavádzajúcich informácii,“ vyhlásil minister.

Vykonávané budú kontroly

Ako ďalej povedal, v 10-kilometrových rádiusoch okolo šiestich ohnísk nákazy sa nachádza viac ako 20-tisíc kusov hovädzieho dobytka a 115-tisíc ošípaných. V tejto súvislosti je podľa neho potrebné, aby sa v daných oblastiach dodržiavali všetky opatrenia.

„Budú vykonávané kontroly na vstupe na jednotlivé poľnohospodárske subjekty,“ uviedol Takáč s tým, že kontroly sa od pondelka 7. apríla budú vykonávať aj priamo na hospodárskych dvoroch.

„Či majú všetky tie opatrenie, ktoré majú mať, či ich aj dodržiavajú, či ich aj aplikujú z hľadiska brodov, dezinfekcie, čistenia a všetkých krokov s tým súvisiacich,“ zdôraznil minister.

Takáč tiež povedal, že kontroly už odhalili tri farmy, ktoré nedodržiavajú opatrenia. V takýchto prípadoch podľa ministra okrem pokút pristúpi štát aj k odopretiu kompenzácii. „Samotní poľnohospodári musia dodržiavať všetky opatrenia, lebo je to veľmi dôležité,“ vyhlásil Takáč.

Nedodržanie opatrení predstavuje riziko

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) doplnil, že z dôvodu nedodržiavania opatrení niektorými poľnohospodármi sa budú vstupné kontroly vykonávať na 93 veľkých farmách.

„Tieto vstupné kontroly budú vykonávané zástupcami štátnej veteriny za súčinnosti či už Policajného zboru, armády alebo príslušníkov finančnej správy,“ vysvetlil minister. Nedodržiavanie opatrení totiž podľa neho prestavuje veľké riziko šírenia nákazy ďalej. „Bude to aj za účelom akéhosi podčiarknutia vážnosti situácie,“ dodal Šutaj Eštok.