Poslanec Winkler: Bratislava má dostatok financií, len s nimi treba hospodárnejšie nakladať - ROZHOVOR

Bratislavský župný a mestský poslanec za Staré Mesto Martin Winkler sa v poslednom období dostal do povedomia verejnosti najmä vďaka priamej kritike niektorých krokov primátora Bratislavy Matúša Valla a jeho tímu.

V rozhovore pre agentúru SITA priblížil, čo konkrétne mu na súčasnom vedení hlavného mesta najviac prekáža, ale aj to, čo čaká na prípadného ďalšieho primátora, ktorý raz prevezme magistrát po Matúšovi Vallovi.

Úverová špirála a grécka cesta



Martin Winkler bol členom klubu Team Bratislava približne rok, keď si podľa vlastných slov začal uvedomovať niektoré veci, s ktorými nebol vôbec stotožnený a začali mu veľmi prekážať. Aktuálne je nezaradeným poslancom.

Prvý problém sa podľa neho týkal cyklotrasy na Vajanského nábreží v čase, keď bol podpredsedom dopravnej komisie mesta. Tvrdí, že primátor komisiu pri plánovaní projektu obišiel a pustil sa do neho bez akejkoľvek konzultácie. „Následne ja som bol samozrejme dopytovaný, ako je to možné, ako si to mohli dovoliť. A ja hovorím, že my sme o tom vôbec nevedeli,“ priblížil poslanec.

Druhou závažnou vecou, ktorá mu prekážala, bol návrh mestského rozpočtu s obrovským zadlžením a ďalším úverom. Tiež mu vadilo zvyšovanie daní z nehnuteľností bez možnosti mestských poslancov vyjadriť sa k jej výške. „Ja stále tvrdím, že Bratislava sa rúti do úverovej špirály a ak to nezmeníme, tak pôjde gréckou cestou,“ poznamenal Winkler.

Demokracia v zastupiteľstve neexistuje

Ako ďalej uviedol, ak príde nový primátor, bude musieť výrazne obmedziť rozpočty administratívnych pracovníkov a urobiť audit zmlúv mesta.

„Ja som presvedčený, že extrémne množstvo zmlúv už je dohodených spriateleným firmám za premrštené ceny,“ uviedol poslanec. Podľa jeho slov má Bratislava dostatok financií, len je potrebné s nimi hospodárnejšie nakladať.

Winkler ďalej tvrdí, že demokracia v mestskom zastupiteľstve neexistuje. „Tam sa proste hlasuje poslušne, disciplinovane a keď má niekto nejaký problém, tak už sa pranieruje,“ skonštatoval s tým, že napríklad starostovia, ktorí sa dostanú do sporu s vedením mesta, majú následne problémy pri presadzovaní svojich požiadaviek.

V rozhovore s bratislavským poslancom Martinom Winklerom sa ďalej dozviete:

aké je skutočné úverové zaťaženie mesta a kam smeruje najviac financií

koľko ľudí pracuje na marketingu magistrátu a aká je realita vs. reklama

prečo meškajú zásadné projekty mesta a kto je za to zodpovedný

čo si myslí o projekte petržalskej električky a skutočnom budovaní cyklotrás

aký je jeho názor na parkovaciu politiku a na poplatky, ktoré žiada mesto

čo si myslí o projekte Nové Lido a spolupráci mesta s developermi

