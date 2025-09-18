Emiráty zavádzajú novú korporátnu daň, záťaž však slovenským firmám nebráni v raste

Záver septembra sa pre Slovákov stane symbolickým dňom „D“ pre dane. A to hneď na dvoch koncoch sveta. Kým doma pôjde o štvrťročné preddavky na daň z príjmov, v Dubaji budú firmy historicky po prvý raz podávať daňové priznania k novej korporátnej dani.
Spojené arabské emiráty tak opúšťajú imidž krajiny nulových daní a vstupujú do éry transparentného a digitalizovaného zdaňovania. Nový systém je nastavený tak, aby bol jasný a predvídateľný, no zároveň zostal pre podnikateľov atraktívny.
Historický míľnik
„Je veľmi príznačné, že 30. september spája Slovensko a Dubaj daňovou povinnosťou. Doma ide o rutinu, v Dubaji o historický míľnik. Emiráty zavádzajú nízku, ale jasnú korporátnu daň, čo zvyšuje dôveryhodnosť prostredia a zároveň necháva podnikateľom dostatok kyslíka na rast,“ hovorí Kristína Makovini, ekonomická riaditeľka INCORPORTAS a členka Slovak Business Council v Dubaji.
Základom sú dve sadzby, a to 0 % na zisk do 375 000 AED (asi 95-tisíc eur) a 9 % nad touto hranicou. Pre malé a stredné podniky existuje navyše dočasná úľava. Do konca roku 2026 môžu zostať pri nulovej sadzbe, ak ich ročné tržby nepresiahnu 3 milióny AED. Osobitný režim majú aj Free Zone spoločnosti, kde pri splnení podmienok zostáva sadzba nulová.
Konkurenčná výhoda
Príjmy z prenájmu alebo predaja nehnuteľností vo vlastníctve fyzických osôb sa pritom nezdaňujú vôbec, ak sa zdanenie rieši už v krajine daňového domicilu, napríklad na Slovensku. Efektívna záťaž je tak stále výrazne nižšia než v Európe.
„Pri zisku 100-tisíc eur vychádza daň pod 1 %, pri 200-tisícoch približne 5 %. Aj po zavedení dane je to stále priaznivejšie než v mnohých európskych jurisdikciách,“ vysvetľuje Makovini. Pre porovnanie, slovenské podniky dnes odvádzajú daň pri sadzbách 15 alebo 21 %.
Proces je navyše v Dubaji postavený na digitalizácii. Registrácia, priznania aj platby sa vybavujú výhradne elektronicky cez portál Federal Tax Authority. „Digitalizácia je silná konkurenčná výhoda SAE. Administratíva je úsporná, pravidlá sú predvídateľné a podnikateľ vie, na čom je,“ dopĺňa Makovini.
Zvýšenie dôvery
Zmena má aj širší kontext. Podľa údajov Dubai Chambers dnes pôsobí v Dubaji vyše 130 slovenských firiem z IT, e-commerce, logistiky, realít či služieb. Zavedenie dane zvyšuje dôveru investorov a bánk, pretože prostredie sa približuje štandardom OECD a EÚ. Dubaj sprísnil aj pravidlá proti praniu špinavých peňazí a zaviedol dôslednejšiu kontrolu transakcií.
„Dubaj prestáva byť spájaný s neprehľadnými peniazmi. AML pravidlá sa sprísnili, čo pre Slovákov znamená stabilnejšie financovanie, lepšiu reputáciu a jednoduchšie budovanie dlhodobých vzťahov s partnermi,“ zdôrazňuje Makovini.
Dubaj sa tak prvýkrát stáva súčasťou globálneho daňového rámca. Pre slovenských podnikateľov to znamená väčšiu transparentnosť, ale stále výrazne nižšie daňové zaťaženie než doma. „Aj preto očakávame, že záujem o expanziu do SAE bude ďalej rásť,“ uzatvára Makovini.