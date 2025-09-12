Zoltán Andruskó je vinný z účastníctva na krátení daní a poistného, trest však nedostal

Mestský súd Bratislava I uznal Zoltána Andruskóa, známeho z kauzy vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka, za vinného z účastníctva na zločine skrátenia dane a poistného. Ako pre agentúru SITA uviedol hovorca bratislavských súdov Pavol Adamčiak, súd v prípade Andruskóa zároveň upustil od uloženia súhrnného trestu.
Trest 15 rokov väzenia, ktorý mu uložil Špecializovaný trestný súd v Pezinku pre účasť na vražde Kuciaka, pokladal totiž súd za dostatočný na ochranu spoločnosti a nápravu páchateľa. Verdikt vyniesol MS BA I ešte v stredu 10. septembra.
Zhabanie finančnej čiastky
Pokiaľ ide o druhého obžalovaného v predmetnej trestnej veci Jána M., tomu súd za zločin skrátenia dane a poistného vymeral trest odňatia slobody vo výmere dva roky s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu v trvaní tri roky.
„Zároveň obžalovanému uložil trest zákazu činnosti vykonávať funkciu člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu, vedúceho organizačnej zložky podniku, vedúceho podniku zahraničnej osoby, vedúceho organizačnej zložky zahraničného podniku alebo prokuristu v trvaní šesť rokov,“ uviedol Adamčiak.
Súdny proces v daňovej kauze Zoltána Andruskóa pokračuje v septembri, mohli by odznieť záverečné reči
Doplnil, že súd zároveň zhabal vec, a to finančnú čiastku v sume 440 404 eur na účte spoločnosti MIDO SLOVAKIA s.r.o., pričom vlastníkom zhabanej veci sa stáva štát. „Rozsudok nie je právoplatný,“ doplnil hovorca.
Sprostredkovateľ vo veci vraždy Kuciaka
Vynesenie verdiktu v tomto prípade sa očakávalo už na prelome rokov 2021/2022. Andruskó, ktorý sa predtým na pojednávaniach nezúčastňoval, však prejavil začiatkom roka 2022 záujem vypovedať a navrhol tiež výsluch viacerých svedkov.
Ján M. sa na pojednávaní zúčastňoval od začiatku, na súd však chodil maskovaný kuklou a čiapkou, pričom s médiami nekomunikoval. Z pojednávania bola vylúčená verejnosť, pretože to podľa súdu vyžaduje „iný dôležitý záujem obžalovaných“.
Môže byť novinár vykázaný pre nevhodné oblečenie? Na trestný súd sa jednoducho nemôže ísť v trenírkach a šľapkách, odkazuje protokolistka - VIDEO
Zoltána Andruskóa vyšetrovacie orgány označili v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka za sprostredkovateľa medzi objednávateľkou a vykonávateľmi. Pôvodne bol v prípade obvinený spolu s Tomášom Szabóom, Miroslavom Marčekom, Alenou Zsuzsovou a podnikateľom Marianom Kočnerom.
Dohoda o vine a treste
Neskôr ho však vyčlenili na samostatné konanie, keďže po svojom zadržaní od začiatku spolupracoval s vyšetrovateľmi. Zároveň s prokurátorom uzavrel dohodu o vine a treste, v rámci ktorej mu pôvodne navrhovali trest 10 rokov väzenia. S tým však nesúhlasil senát Špecializovaného trestného súdu, ktorý na verejnom zasadnutí v decembri 2019 vyzval procesné strany na dohodu o vyššom treste.
Andruskó nakoniec súhlasil s 15-ročným trestom. Vo veci vraždy Kuciaka a jeho snúbenice pred súdom v hlavnom procese vypovedal ako svedok. Rovnako svedčil aj v prípade prípravy vrážd prokurátorov Maroša Žilinku, Daniela Lipšica a Petra Šufliarskeho.