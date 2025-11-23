Trump opäť obvinil Ukrajinu z nedostatku vďačnosti za podporu a zaútočil aj na svojho predchodcu

Americký prezident Donald Trump opäť obvinil Ukrajinu z nedostatku vďačnosti za podporu Spojených štátov v boji proti ruskej invázii, zatiaľ čo najvyšší predstavitelia USA a Ukrajiny rokovali v Ženeve o návrhu na zastavenie vojny.
„Ukrajinské ‚vedenie‘ neprejavilo žiadnu vďačnosť za naše úsilie,“ napísal Trump na svojej platforme Truth Social, pričom zároveň vyjadril frustráciu z katastrofy vojny a zaútočil na svojho predchodcu Joea Bidena, no priamo neodsúdil Moskvu.
28-bodový mierový plán
Trumpove útoky na Ukrajinu a jej západných spojencov odrážajú jeho nespokojnosť s priebehom vojny, ktorá začala, keď Rusko v roku 2022 spustilo plnohodnotnú inváziu a obsadilo rozsiahle územia.
Trump tlačí na rýchlu dohodu, Kyjev hovorí o hrozbe strate amerického partnerstva aj o potrebe hľadať alternatívy – VIDEO
Trump počas svojej prezidentskej kampane minulý rok tvrdil, že dokáže sprostredkovať mier do 24 hodín. Jeho diplomatické snahy však zatiaľ nepriniesli výrazný pokrok a čelí tvrdej kritike vo vlastnej strane kvôli novému 28-bodovému mierovému plánu, ktorý by splnil niektoré kľúčové ciele Ruska vo vojne.
Tlak na ukrajinského prezidenta
Hoci Trump predtým vyjadril sklamanie z Putina, zriedka priamo kritizuje ruského lídra alebo odsudzuje inváziu, namiesto toho vyvíja tlak na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.
V nedeľnom príspevku na sociálnych sieťach kritizoval európske krajiny, ktoré podľa neho naďalej nakupujú ropu z Ruska, a označil Bidena za špinavého Joea za to, že Ukrajine poskytol zbrane zadarmo. Jediná zmienka o Putinovi v dlhom príspevku bola, že ruský prezident si myslel „Teraz je moja šanca!“ na inváziu na Ukrajinu len preto, že Joe Biden je vo funkcii.
Ukrajinský prezident opakovane vyjadril vďaku za rozsiahlu vojenskú podporu USA, pričom Ukrajina naďalej bojuje proti okupujúcim ruským silám na fronte dlhom stovky míľ.