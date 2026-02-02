Americký tlak na Kubu je neprijateľný. Moskva prisľúbila Havane politickú aj materiálnu podporu

Ekonomický a vojenský nátlak na spojeneckú Kubu je neprijateľný, vyhlásil v pondelok ruský minister zahraničných vecíSergej Lavrov.
Ruský minister tak reagoval na stupňujúci sa tlak administratívyamerického prezidentaDonalda Trumpa, ktorý minulý týždeň nariadil uvaliť clá na všetky krajiny, ktoré budú Kube dodávať ropu. Napätie medzi USA a komunistickou Kubou sa zvýšilo po tom, ako Washington zosadilvenezuelského prezidenta, ktorého režim bol kľúčovým dodávateľom ropy pre Havanu.
Lavrov podľa oficiálneho prepisu počas telefonátu so svojim kubánskym náprotivkom Brunom Rodríguezom zopakoval, že je „neprijateľné vyvíjať na Kubu ekonomický a vojenský tlak vrátane narúšania dodávok energií na ostrov“. Obmedzovanie dodávok podľa neho „môže vážne zhoršiť ekonomickú a humanitárnu situáciu v krajine“.
Kubánskeho ministra zahraničia zároveň ubezpečil, že Moskva zostáva „pevne odhodlaná poskytovať Kube potrebnú politickú a materiálnu podporu“.
Kuba v súčasnosti prežíva najhoršiu hospodársku krízu za posledné desaťročia. PrezidentMiguel Díaz-Canel označuje najnovšie kroky americkej administratívy za snahu „udusiť“ ekonomiku krajiny.