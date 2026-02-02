Trump: Spojené štáty rokujú o dohode s „najvyššími predstaviteľmi“ na Kube

Americký prezidentDonald Trump v nedeľu oznámil, že Spojené štáty rokujú s „najvyššími predstaviteľmi“ Kuby o možnej dohode. Vyhlásenie prišlo krátko po tom, ako jeho administratíva pohrozila Havane „ropnou blokádou“, ktorá by ešte viac prehĺbila hospodársku krízu na ostrove.
Zlyhávajúci štát
„Kuba je zlyhávajúci štát. Už dlho, ale teraz už nemá ani Venezuelu, ktorá by ju držala nad vodou. Preto sa rozprávame s ľuďmi z Kuby, s tými úplne najvyššími, a uvidíme, čo z toho vzíde,“ povedal Trump novinárom vo svojom sídle Mar-a-Lago na Floride. Zároveň dodal, že verí v uzavretie dohody, no jej obsah nekonkretizoval.
Trumpova druhá administratíva výrazne pritvrdila v tlaku na komunistický režim v Havane po januárovom zosadení venezuelského vodcu Nicolása Madura, ktorého krajina bola kľúčovým spojencom Kuby a hlavným dodávateľom ropy. Prezident minulý týždeň podpísal výkonné nariadenie, ktoré hrozí dodatočnými clami krajinám dodávajúcim ropu Kube.
Dôsledky sa prejavili okamžite – obyvatelia Havany stáli v dlhých radoch na čerpacích staniciach, zatiaľ čo výpadky elektriny sa ešte zintenzívnili. Americký diplomat na Kube Mike Hammer zároveň informoval, že počas návštevy provincie Trinidad čelil verbálnym útokom, ktoré pripísal priaznivcom Komunistickej strany Kuby.
Zmena režimu
Americké ministerstvo zahraničných vecí obvinilo kubánsky režim zo zastrašovania diplomatov a vyhlásilo, že USA budú pokračovať v kontakte s „obyčajnými Kubáncami“ bez ohľadu na nátlak vlády. Trump aj minister zahraničia Marco Rubio, syn kubánskych exulantov, dlhodobo otvorene hovoria o potrebe zmeny režimu na ostrove.
Do napätej situácie vstúpilo aj Mexiko. Prezidentka Claudia Sheinbaumová oznámila, že jej krajina plánuje poslať Kube humanitárnu pomoc a hľadať diplomatické riešenie, ktoré by umožnilo pokračovať v dodávkach ropy. Havana naopak obviňuje Washington zo snahy ekonomicky udusiť krajinu a varuje pred ďalším zhoršovaním životných podmienok obyvateľov.