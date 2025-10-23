Ekitiké sa vrátil do Frankfurtu a strelil gól, FC Liverpool prerušil čiernu sériu prehier

FC Liverpool impozantne prerušil sériu štyroch prehier. Úradujúci anglický šampión v Lige majstrov zvíťazil na trávniku Frankfurtu dominantne 5:1 (3:1).
Vyrovnávajúci gól na 1:1 strelil Hugo Ekitiké, ktorý predtým pôsobil vo Frankfurte. Ďalšie góly hostí ešte v prvom polčase pridali Virgil van Dijk a Ibrahima Konaté, po zmene strán zvýšil na 4:1 Cody Gakpo a skóre pečatil Dominik Szoboszlai. Pri posledných dvoch góloch asistoval Florian Wirtz.
Nebudú oslavovať
Pritom FC Liverpool vstupoval do stredajšieho zápasu s najhoršou sériou prehier za 73 rokov, ktorá sa spájala so sezónou 1953/1954 a zostupom z najvyššej súťaže.
„Sme FC Liverpool a ak vyhráme futbalový zápas, nebudeme oslavovať do zajtra. Som však rád, že sme konečne dokázali vyhrať,“ povedal tréner Arne Slot pre DAZN.
Rýchly obrat
Holanďan posadil na lavičku nevýraznéhoo Mohameda Salaha a Liverpool inkasoval prvý gól piaty zápas po sebe, keď Rasmus Kristensen skóroval z protiútoku. „The Reds“ sa však čoskoro rozbehli a strelili tri góly do 10 minút a po prvom polčase viedli 3:1.
Wirtz, ktorý od svojho príchodu na Anfield za veľké peniaze nestrelil ani neprihral na gól v Premier League ani v Lige majstrov, v druhom polčase poslal gólové prihrávky Gakpovi a Szoboszlaiovi a predčasne bolo po zápase.
Kvalita v tíme
„Vieme, akú kvalitu máme v tíme – všetko sú to hráči svetovej triedy. Nezačali sme dobre, ale dali sme sa dokopy a otočili sme zápas. Čo sa mňa týka, viem, že môžem urobiť oveľa viac. Som spokojný s tým, že sme vyhrali a že som k tomu konečne prispel aj ja,“ skonštatoval Wirtz.
Hugo Ekitiké sa pri svojom góle ospravedlnil fanúšikom Frankfurtu.
„Musel som skórovať. Nemohol som sa tváriť, že nechcem. Bol to skvelý pocit a niečo špeciálne sa vrátiť do Frankfurtu,“ uviedol Ekitiké.
Dve štandardné situácie
„Liverpool nemal veľa vyložených šancí, pretože sme celkovo hrali dobre v obrane. Napriek tomu nás nakoniec stáli zápas dve štandardné situácie. Ak chcete zo zápasu na tejto úrovni niečo vyťažiť, musíte byť v týchto fázach plne sústredení,“ zhodnotil tréner Frankfurtu Dino Toppmöller na webe UEFA.
FC Liverpool je v tabuľke Ligy majstrov po treťom kole desiaty so 6 bodmi, kým Frankfurtu patrí v konkurencii 36 tímov 22. priečka s 3 bodmi.