Ekitiké sa vrátil do Frankfurtu a strelil gól, FC Liverpool prerušil čiernu sériu prehier

FC Liverpool vyhral vo Frankfurte 5:1 (3:1) v zápase ligovej fázy Ligy majstrov.
Ondrej Kašša
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
FUTBAL LM: Frankfurt - FC Liverpool
Tréner FC Liverpool Arne Slot pri striedaní svojich zverencov v zápase proti Frankfurtu nad Mohanom v súboji Ligy majstrov. Foto: SITA/AP
Nemecko Futbal Futbal z lokality Nemecko

FC Liverpool impozantne prerušil sériu štyroch prehier. Úradujúci anglický šampión v Lige majstrov zvíťazil na trávniku Frankfurtu dominantne 5:1 (3:1).

Vyrovnávajúci gól na 1:1 strelil Hugo Ekitiké, ktorý predtým pôsobil vo Frankfurte. Ďalšie góly hostí ešte v prvom polčase pridali Virgil van Dijk a Ibrahima Konaté, po zmene strán zvýšil na 4:1 Cody Gakpo a skóre pečatil Dominik Szoboszlai. Pri posledných dvoch góloch asistoval Florian Wirtz.

Nebudú oslavovať

Pritom FC Liverpool vstupoval do stredajšieho zápasu s najhoršou sériou prehier za 73 rokov, ktorá sa spájala so sezónou 1953/1954 a zostupom z najvyššej súťaže.

„Sme FC Liverpool a ak vyhráme futbalový zápas, nebudeme oslavovať do zajtra. Som však rád, že sme konečne dokázali vyhrať,“ povedal tréner Arne Slot pre DAZN.

Rýchly obrat

Holanďan posadil na lavičku nevýraznéhoo Mohameda Salaha a Liverpool inkasoval prvý gól piaty zápas po sebe, keď Rasmus Kristensen skóroval z protiútoku. „The Reds“ sa však čoskoro rozbehli a strelili tri góly do 10 minút a po prvom polčase viedli 3:1.

Wirtz, ktorý od svojho príchodu na Anfield za veľké peniaze nestrelil ani neprihral na gól v Premier League ani v Lige majstrov, v druhom polčase poslal gólové prihrávky Gakpovi a Szoboszlaiovi a predčasne bolo po zápase.

Kvalita v tíme

„Vieme, akú kvalitu máme v tíme – všetko sú to hráči svetovej triedy. Nezačali sme dobre, ale dali sme sa dokopy a otočili sme zápas. Čo sa mňa týka, viem, že môžem urobiť oveľa viac. Som spokojný s tým, že sme vyhrali a že som k tomu konečne prispel aj ja,“ skonštatoval Wirtz.

Hugo Ekitiké sa pri svojom góle ospravedlnil fanúšikom Frankfurtu.

„Musel som skórovať. Nemohol som sa tváriť, že nechcem. Bol to skvelý pocit a niečo špeciálne sa vrátiť do Frankfurtu,“ uviedol Ekitiké.

Dve štandardné situácie

„Liverpool nemal veľa vyložených šancí, pretože sme celkovo hrali dobre v obrane. Napriek tomu nás nakoniec stáli zápas dve štandardné situácie. Ak chcete zo zápasu na tejto úrovni niečo vyťažiť, musíte byť v týchto fázach plne sústredení,“ zhodnotil tréner Frankfurtu Dino Toppmöller na webe UEFA.

FC Liverpool je v tabuľke Ligy majstrov po treťom kole desiaty so 6 bodmi, kým Frankfurtu patrí v konkurencii 36 tímov 22. priečka s 3 bodmi.

Viac k osobe: Arne SlotHugo Ekitiké
Firmy a inštitúcie: Eintracht FrankfurtFC LiverpoolLiga majstrov
Okruhy tém: futbalový útočník Kvalita Liga majstrov 2025/2026 Prehra víťazstvo
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk