Bayern Mníchov rozhodol o budúcnosti Kompanyho. Skončí tréner na lavičke Bavorov?

Belgický tréner Vincent Kompany má s Bavormi perfektný štart sezóny 2025/2026 v Bundeslige aj Lige majstrov.
Vincent Kompany
Tréner futbalistov Bayernu Mníchov Vincent Kompany. Foto: Sven Hoppe/dpa via AP
Belgický tréner Vincent Kompany predĺžil svoju zmluvu s nemeckým Bayernom Mníchov o ďalšie dva roky. Kontrakt tak má do roku 2029.

Úradujúci nemecký futbalový šampión informoval o predĺžení spolupráce po úspešnom víkende, keďže Bavori v I. bundeslige zdolali v prestížnom zápase Borussiu Dortmund.

Kompany nebol prvou voľbou klubu pri jeho menovaní v lete 2024, v premiérovej sezóne na lavičke však Bayern potiahol k titulu.

Stále len 39-ročný niekdajší kapitán Manchestru City má v tejto sezóne s Bayernom perfektnú bilanciu 11 výhier z 11 zápasov a vedie tabuľky I. bundesligy aj Ligy majstrov.

„Mám pocit, že som tu už oveľa dlhšie a že klub dobre poznám. Bola to zatiaľ skvelá skúsenosť. Začali sme úžasnú cestu. Budeme tvrdo pracovať a oslavovať ďalšie úspechy,“ uviedol Kompany v oficiálnom vyhlásení.

