Hašek končí pri českej reprezentácii, osudnou sa mu stala potupná prehra na Faerských ostrovoch

Tri dni po potupnej prehre na pôde Faerských ostrovov končí pri českej futbalovej reprezentácii 62-ročný tréner Ivan Hašek. Z postup ho odvolalo vedenie národnej asociácie FAČR, ktoré meno nového hlavného kouča plánuje oznámiť v blízkej budúcnosti.
Vlani v januári dostal Hašek zmluvu do konca kvalifikácie o postup na MS 2026, do ktorej patrí aj baráž naplánovaná na marec 2026. V prípade postupu na svetový šampionát sa mal kontrakt automaticky predĺžiť aj na záverečný turnaj.
Českí futbalisti síce majú istotu minimálne baráže, no Hašek pri tom už nebude. Výber viedol v 21 dueloch a dosiahol v nich 11 triumfov. Ako pripomenul web iDnes.cz, jeho zverencom sa nepodarilo zdolať nikoho zo širšej európskej špičky.
„Česi vo väčšine zápasov pod Haškom predvádzali neatraktívny futbal, mužstvo nemalo tvár. Hra vyzerala opatrne, tímu chýbala iskra aj odvaha,“ uviedol iDnes.cz.
Ivan Hašek bol ako hráč výborný stredopoliar aj kapitán reprezentácie. Trénerskú kariéru začínal ako 35-ročný v Sparte Praha, potom viedol rôzne kluby po celom svete.
Okrem reprezentácie Česka viedol aj výbery Libanonu či afrického Gabonu.