Dvorský strelil šiesty gól v sezóne a MacKinnon štvorstý v kariére. Už naháňa Šťastného - VIDEO

Dalibor Dvorský si v posledný deň roka 2025 vylepšil streleckú bilanciu v NHL na šesť gólov. Jeho presný zásah bol však jediný v podaní hokejistov St. Louis proti Coloradu.
Na ľade najlepšieho tímu profiligy prehrali Dvorský a spol. 1:6 a v tabuľke Západnej konferencie im patrí 13. priečka.
Colorado predviedlo proti St. Louis v úvode zápasu gólovú smršť. Od prvej do piatej minúty strelili hráči Avalanche štyri góly a hoci to bolo priskoré tvrdenie, predčasne rozhodli o svojom víťazstve.
Iba Dvorský
Prvý a aj posledný gól hostí strelil Dvorský až v 55. min, keď strelou z poriadnej diaľky od mantinelu prekvapil brankára Colorada. Celkovo 20-ročný Slovák odohral necelých 16 minút aj so ziskom plusového bodu, dvoch striel na bránku a dvoch bodyčekov. Na vhadzovaní mal 55,6% úspešnosť, čo bolo najviac spomedzi centrov Blues.
„Prvých desať minút tohto zápasu nám ukázalo, prečo náš súper má len dve prehry v riadnom hracom čase v 39 zápasoch tejto sezóny. Je však pravda, že na začiatku zápasu sme ešte neboli v zápase. Jednoducho sme ho nezačali na rovnakej hernej úrovni ako domáci tím,“ uviedol tréner Jim Montgomery podľa webu NHL.
Dostihol McDavida
Dva zo štyroch gólov domácich strelil Nathan MacKinnon, neskôr pridal aj dve asistencie a po Connorovi McDavidovi ako druhý hráč v tejto sezóne pokoril hranicu 70 bodov (34+36). Z historického pohľadu MacKinnon pokoril hranicu 400 gólov v profilige. Momentálne má na konte 1085 bodov za 401 gólov a 684 asistencií.
MacKinnon sa stal tretím hráčom v spoločnej klubovej histórii Colorada a Québecu Nordiques, ktorý sa dostal nad 400 gólov. Na čele je legendárny Joe Sakic so 625 zásahmi a druhý rovnako dobre známy Michel Goulet (456). Métu 400 gólov pokoril MacKinnon vo veku 30 rokov a 121 dní ako šiesty najmladší v histórii.
Ocenenie aj zábava
„Nikdy by som si nepomyslel, že sa ocitnem v tejto spoločnosti. Je to ocenenie, ale aj zábava. Snažím sa len vydať zo seba to najlepšie pre tím. Pred troma rokmi sme to dotiahli až k Stanleyho poháru a v tejto sezóne si to chceme zopakovať,“ povedal MacKinnon.
Šťastný s náskokom
Produktívny Kanaďan zároveň dosiahol 32. zápas v kariére so štyrmi bodmi, čím sa vyrovnal Sakicovi. Na čele klubovej histórii však ešte zďaleka nie sú. Lídrom tejto štatistiky v sumáre organizácií Avalanche a Nordiques je Slovák Peter Šťastný s 52 zápasmi s minimálne štyrmi bodmi.