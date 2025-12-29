Slafkovský strelil dva góly a pridal aj asistenciu. Vyrovnal štyri sekundy pred koncom - VIDEO

Juraj Slafkovský mal leví podiel na tom, že Montreal získal bod na ľade Tampy Bay.
Ondrej Kašša
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
HOKEJ NHL: Tampa Bay - Montreal
Juraj Slafkovský (vpravo) a Iven Demidov momentálne ťahajú Montreal v produktivite v NHL. Foto: SITA/AP
Juraj Slafkovský má v závere kalendárneho roka formu ako hrom. V zápase na ľade Tampy Bay si pripísal prvý trojbodový zápas v sezóne, keď režíroval stíhaciu jazdu Montrealu v tretej tretine. Jeho tím nakoniec prehral 4:5 po nájazdoch.

Prihrávka naslepo

Po dvoch tretinách viedla Tampa Bay nad Montrealom 3:0, ale potom začal úradovať slovenský krídelník z druhého útoku Canadiens. Najprv prihrávkou naslepo spoza bránky našiel Ivana Demidova, ktorý znížil na 1:3.

Krátko na to síce Tampa Bay zásluhou Pontusa Holmberga pridala štvrtý gól, ale v polovici tretej tretiny Slafkovský po prihrávke Olivera Kapanena a peknej individuálnej akcii znížili na 2:4.

Štyri sekundy

Potom produktívny obranca Noah Dobson pridal tretí gól hostí a záver sľuboval poriadnu drámu. Tá aj prišla a jej hlavný hrdina mal meno Slafkovský. Odrazený puk po strele Lana Hutsona sa dostal k Demidovovi, ten ho bleskovo posunul na Slafkovského a jednotka draftu spred troch rokov strelou bez prípravy vyrovnala na 4:4. Gól strelený štyri sekundy pred koncom mal pre Montreal cenu jedného bodu, lebo Tampa Bay uspela v nájazdoch po víťaznej strele Gagea Goncalvesa.

Veľký bod

„Prežili sme ťažkú druhú tretinu, hoci sme mali dobrý štart do zápasu. Niekoľko odrazov puku skončilo v našej bránke, ale je skvelé, že sme sa vrátili do zápasu. Vieme, že to dokážeme a to je podstatné. Škoda, že z toho neboli dva body, ale aj ten jeden má pre nás obrovskú cenu,“ povedal Slafkovský, cituje ho web NHL.

Druhá hviezda a 28 bodov

Slafkovský sa vďaka dvom gólom a asistencii (a tiež piatimi strelám na bránku a plusovému bodu) dočkal honoru druhá hviezda zápasu. Prvou sa stal dvojgólový ruský útočník „bleskov“ Nikita Kučerov.

Celkovo má slovenský hokejista z posledných štyroch zápasov na konte štyri góly a štyri asistencie, v sezóne sa dostal v 38 zápasoch na 28 bodov za 13 gólov a 15 asistencií.

V internom hodnotení Canadiens je v produktivite piaty za Nickom Suzukim (42 bodov), Colom Caufieldom (37), Hutsonom (36) a Demidovom (32).

Štyri body za lídrom

Montreal momentálne bodovo ťahajú majmä Demidov a Slafkovský. Tímu trénera Martina St. Louisa patrí štvrtá priečka v tabuľke Východnej konferencie NHL 4 body za lídrom z Caroliny.

„Je skvelé z času na čas streliť aj viac gólov. Mám pocit, že napredujem. Je len škoda, že sa nemôžeme viac usmievať po zápasoch, v ktorých nezískame dva, ale len jeden bod,“ doplnil 21-ročný slovenský krídelník.

Viac k osobe: Ivan DemidovJuraj Slafkovský
Firmy a inštitúcie: Montreal CanadiensNHLTampa Bay Lightning
Okruhy tém: NHL 2025/2026 Slováci v NHL Slovenský útočník v službách Montrealu
