Slafkovský strelil dva góly a pridal aj asistenciu. Vyrovnal štyri sekundy pred koncom - VIDEO

Juraj Slafkovský má v závere kalendárneho roka formu ako hrom. V zápase na ľade Tampy Bay si pripísal prvý trojbodový zápas v sezóne, keď režíroval stíhaciu jazdu Montrealu v tretej tretine. Jeho tím nakoniec prehral 4:5 po nájazdoch.
Prihrávka naslepo
Po dvoch tretinách viedla Tampa Bay nad Montrealom 3:0, ale potom začal úradovať slovenský krídelník z druhého útoku Canadiens. Najprv prihrávkou naslepo spoza bránky našiel Ivana Demidova, ktorý znížil na 1:3.
Krátko na to síce Tampa Bay zásluhou Pontusa Holmberga pridala štvrtý gól, ale v polovici tretej tretiny Slafkovský po prihrávke Olivera Kapanena a peknej individuálnej akcii znížili na 2:4.
Štyri sekundy
Potom produktívny obranca Noah Dobson pridal tretí gól hostí a záver sľuboval poriadnu drámu. Tá aj prišla a jej hlavný hrdina mal meno Slafkovský. Odrazený puk po strele Lana Hutsona sa dostal k Demidovovi, ten ho bleskovo posunul na Slafkovského a jednotka draftu spred troch rokov strelou bez prípravy vyrovnala na 4:4. Gól strelený štyri sekundy pred koncom mal pre Montreal cenu jedného bodu, lebo Tampa Bay uspela v nájazdoch po víťaznej strele Gagea Goncalvesa.
Veľký bod
„Prežili sme ťažkú druhú tretinu, hoci sme mali dobrý štart do zápasu. Niekoľko odrazov puku skončilo v našej bránke, ale je skvelé, že sme sa vrátili do zápasu. Vieme, že to dokážeme a to je podstatné. Škoda, že z toho neboli dva body, ale aj ten jeden má pre nás obrovskú cenu,“ povedal Slafkovský, cituje ho web NHL.
Druhá hviezda a 28 bodov
Slafkovský sa vďaka dvom gólom a asistencii (a tiež piatimi strelám na bránku a plusovému bodu) dočkal honoru druhá hviezda zápasu. Prvou sa stal dvojgólový ruský útočník „bleskov“ Nikita Kučerov.
Celkovo má slovenský hokejista z posledných štyroch zápasov na konte štyri góly a štyri asistencie, v sezóne sa dostal v 38 zápasoch na 28 bodov za 13 gólov a 15 asistencií.
V internom hodnotení Canadiens je v produktivite piaty za Nickom Suzukim (42 bodov), Colom Caufieldom (37), Hutsonom (36) a Demidovom (32).
Štyri body za lídrom
Montreal momentálne bodovo ťahajú majmä Demidov a Slafkovský. Tímu trénera Martina St. Louisa patrí štvrtá priečka v tabuľke Východnej konferencie NHL 4 body za lídrom z Caroliny.
„Je skvelé z času na čas streliť aj viac gólov. Mám pocit, že napredujem. Je len škoda, že sa nemôžeme viac usmievať po zápasoch, v ktorých nezískame dva, ale len jeden bod,“ doplnil 21-ročný slovenský krídelník.