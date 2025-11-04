Prvý gól v NHL, víťazstvo nad McDavidom aj tretia hviezda. Dvorský zažil nezabudnuteľný zápas - VIDEO

Dalibor Dvorský sa dočkal prvého gólu v NHL. Dvadsaťročný zvolenský rodák štyri minúty pred koncom druhej tretiny súboja jeho St. Louis proti Edmontonu v presilovke strelou bez prípravy znížil na 1:2.
Slovenský mladík gólom nakopol svoj tím ku konečnému obratu z 0:2 na 3:2. „Bluesmani“ prerušili sériu siedmich prehier a to ešte proti finalistovi Stanleyho pohára z minulej sezóny s kapitánom Connorom McDavidom.
Dvorský trestal McDavida
McDavid sa vďaka dvom asistenciám dostal na hranicu 1100 bodov v NHL. Podarilo sa mu to ako 69. hráčovi histórie profiligy a štvrtému najrýchlejšiemu. Práve McDavid bol na trestnej lavici za podrazenie v čase, keď Dvorský skóroval.
Mladý slovenský center v piatom zápase NHL v kariére a treťom v tejto sezóne odohral 14:33 min. Okrem gólu predviedol jeden bodyček. Tréner Jim Montgomery sa rozhodol využiť ho aj v presilových hrách a urobil dobre.
Ukážkový „one timer“
Dvorský najprv vyhral buly proti Henriqueovi a potom sa presunul do svojej obľúbenej streleckej pozície na pravom útočnom kruhu.
Keď mu prišla správna prihrávka od obrancu Justina Faulka, neváhal a tzv. one-timerom, čiže strelou bez prípravy, prekonal brankára Calvina Pickarda. Dvorský sa stal treťou hviezdou zápasu. Prvou bol jeho spoluhráč Robert Thomas, autor gólu aj asistencie.
Prvý gól je prvý gól
„Dostal som výbornú prihrávku od Faulka. Snažil som sa rýchlo vystreliť a som veľmi rád, že to vyšlo. Tréneri aj spoluhráči mi predtým hovorili, aby som strieľal, keď budem mať príležitosť. Ja som to urobil a ukázalo sa to, ako správna vec. Ak mám byť úprimný, či by som puk dokopol do bránky alebo vystrelil. Prvý gól je prvý gól,“ uviedol Dalibor Dvorský v rozhovore zo zámorskými médiami na webe St. Louis Blues.
Konečne víťazstvo
Jeho tím vďaka víťazstvu 3:2 prerušil sériu siedmich prehier, ktorá trvala od 22. októbra. Zverencom Jima Montgomeryho po štvrtom víťazstve v sezóne stále patrí predposledná 15. priečka v tabuľke Západnej konferencie NHL.
„Potrebovali sme to, ale hrali sme dobre už aj v predchádzajúcich dvoch zápasoch. Aj za stavu 0:2 som z hráčov na striedačke cítil vieru v obrat. A viera je základ úspechov. Myslím si, že tento tím začne víťaziť,“ uviedol tréner Jim Montgomery podľa webu NHL.