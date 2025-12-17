Prvý Nemec, ktorý sa ocitol v kategórii Petra Šťastného a Jágra. Draisaitl pokoril tisícku - VIDEO

Víťazstvo hokejistov Edmontonu v Pittsburghu (6:4) malo špeciálnu príchuť pre Leona Draisaitla. Vďaka asistenciám pri štyroch góloch hostí sa prehupol cez hranicu 1000 bodov v NHL. Podarilo sa mu to ako prvému Nemcovi v histórii severoamerickej profiligy.
Draisaitl je mašina na góly. Od roku 2014 ich v NHL nastrieľal presne štyristo
Stačilo mu 824 zápasov
Významný míľnik Draisaitl dosiahol už v prvej tretine, keď asistoval Zachovi Hymanovi pri prvom góle zápasu v presilovke o dvoch hráčov. Už o 14 sekúnd neskôr prihral na gól Connorovi McDavidovi.
Celkovo sa po zápase dostal na 1003 bodov, stačilo mu na to iba 824 zápasov. Momentálne má 30-ročný stredný útočník na konte 416 gólov a 587 asistencií v základnej časti NHL.
Stotretí v histórii
„Stal sa stotretím hráčom v histórii s tisíckou na konte bodov a piatym najrýchlejším mimo Severnej Ameriky. Vôbec najrýchlejšie z Európanov túto métu výnimočnosti dosiahol Slovák Peter Šťastný, stačilo mu na to 862 zápasov. Nasledujú Fín Jari Kurri (716), Čech Jaromír Jágr (763) a Rus Nikita Kučerov (809),“ informoval web NHL.
Za tisíckou je veľa ľudí
„Veľa tvrdej práce a množstvo skvelých ľudí okolo mňa. Vyzerá to ako úspech jedného človeka, ale je za tým veľa ľudí, ktorí mu pomáhajú. Uvedomujem si, že aj v mojom prípade to tak bolo. Sú to ľudia, ktorí nepozerali na seba, ale nechali ma robiť to, čo chcem robiť, aby som bol úspešný. Som im za to nesmierne vďačný a tiež trochu hrdý na to všetko,“ vravel Draisaitl.
Absolútne legendy
K menám ako Peter Šťastný, Jari Kurri či Jaromír Jágr, ktorí dosiahli tisícku bodov v NHL rýchlejšie ako on, poznamenal: „Sú to absolútne legendy nášho športu v celosvetovom meradle. To, že som sa dostal niekam na koniec tohto zoznamu veľkých mien, je absolútne výnimočné. Také niečo som si ja, chlapec z Kolína nad Rýnom, ani nevedel vysnívať.
McDavida to neprekvapilo
„Draisaitl je hráč, ktorý tvrdo drie a pracuje na sebe každý deň. Ani ma neprekvapuje, že tento úspech dosiahol a že prišiel tak rýchlo. Pozitívne je aj to, že má pred sebou ešte veľa skvelých rokov a my spolu s ním,“ povedal na adresu nemeckého „tisíckara“ jeho spoluhráč Connor McDavid, ktorý sa tiež zaskvel 4 bodmi (2+2).
Po štyri body už 12-krát
Draisaitl a McDavid dosiahli obaja po štyri body pri víťazstve proti Pittsburghu. Tento spoločný počin sa im vydaril už po dvanásty raz na čele tejto historickej štatistiky dvoch spoluhráčov so 4 bodmi v jednom zápase je legendárne duo Edmontonu Wayne Gretzky – Jarri Kurri. Podarilo sa im to 30-krát. Nasledujú Bryan Trottier a Mike Bossy (23) za New York Islanders a Bobby Orr s Espositom (13) za Boston.