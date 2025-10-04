Regenda výrazne prehovoril v boji o prvý tím. San Jose pomohol k triumfu štyrmi asistenciami

Odchovanec michalovského hokeja nastúpil v zámorskej profilige zatiaľ naposledy v sezóne 2023/2024.
Slovenský hokejista Pavol Regenda sa z piatka na sobotu blysol v prípravnom zápase NHL, keď sa výrazne podieľal na víťazstve San Jose Sharks na ľade Vegas Golden Knights 4:1. Dvadsaťpäťročný útočník asistoval pri všetkých štyroch góloch svojho tímu a vyhlásili ho za druhú hviezdu stretnutia. Prvou hviezdou sa stal jeho spoluhráč Ethan Cardwell, autor hetriku a jednej asistencie.

Súčasť produktívneho tretieho útoku

Regenda nastúpil v treťom útoku „žralokov“ a od úvodných minút patril k najvýraznejším hráčom na ľade. Už v 2. minúte pripravil prvý gól Cardwellovi, neskôr asistoval pri presilovkovom zásahu Jegora Afanasjeva. V záverečnej tretine sa ešte dvakrát presadil prihrávkami na góly Cardwella, ktorý tak skompletizoval hetrik. Slovenský reprezentant odohral vyše 18 minút, zaznamenal dva plusové body, jednu strelu na bránku a pripísal si aj jeden bodyček.

Miesto na súpiske je na dosah

Slovenský reprezentant tak veľmi výrazne prehovoril do boja o miesto v prvom tíme. Odchovanec Michaloviec odohral svoj zatiaľ posledný duel v profilige ešte v sezóne 2023/2024 za Anaheim Ducks. Predchádzajúcu sezónu strávil najprv na farme v San Diegu. Neskôr, po výmene do San Jose, nastupoval za tamojší farmársky tím San Jose Baracuda.

„Žraloci“ vstúpia do novej edície NHL 10. októbra zápasom práve proti tímu z Las Vegas. Ešte predtým ich čaká generálka s Utahom Mammoth (5. október, pozn.)

Pavol Regenda
Slovenský útočník Pavol Regenda (v strede) sa teší zo streleného gólu do slovinskej bránky v zápas MS 2025 pri triumfe 3:1. Foto: Fredrik Sandberg/TT News Agency via AP

V ďalšom prípravnom zápase Calgary Flames podľahlo Winnipegu Jets 4:5 po samostatných nájazdoch. V zostave domácich chýbal slovenský útočník Martin Pospíšil, ktorý nezasiahol do hry pre bližšie nešpecifikované zranenie.

