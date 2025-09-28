Dvorský sa blysol gólom po prihrávke Pekarčíka, ale na konci sa tešil Mišiak - VIDEO

Slovenskí hokejisti Dalibor Dvorský a Juraj Pekarčík nastúpili v jednom útoku v drese St. Louis v prípravnom zápase proti Chicagu a ich spolupráca už v 6. minúte v úvodný gól zápasu.
Pekarčík našiel Dvorského, ktorý si nakorčuľoval do útočného pásma a utajenou strelou švihom spoza obrancu nedal šancu brankárovi Chicaga Spencerovi Knightovi.
Slafkovský sa po tretí raz stal Hokejistom roka, Fehérváry bol tesne druhý a Chára k legendám
Slovenská spolupráca
„Spolupráca s Pekym bola skvelá, hralo sa mi s ním dobre. Nie všetko nám vyšlo, ale celkovo ako útok sme odviedli dobrú robotu,“ vravel Dvorský v pozápasovom rozhovore na webe St. Louis Blues.
„Potiahol som si puk do otvoreného priestoru a keďže sa mi naskytla šanca na strelu, využil som to,“ dodal Dvorský k svojmu gólu.
Mešár opäť asistoval, ale Montreal vysoko prehral. Bolo to strašné, ale učíme sa, vravel Slafkovský
Tešil sa Mišiak
Napriek úvodnému gólu v podaní Slovákov zo St. Louis sa nakoniec tešil ich krajan Martin Mišiak v drese Chicaga. Jeho tím zvíťazil na ľade súpera 4:2 a 20-ročný Slovák k tomu prispel plusovým bodom a tromi strelami na bránku.
Ďalší Slováci nebodovali
V nedeľu boli v príprava v hre aj ďalší traja Slováci. Útočníci Martin Pospíšil a Samuel Honzek v drese Calgary nebodovali, Flames prehrali na ľade Winnipegu 2:4. Tampa Bay zdolala Nashville 4:1.
Pastrňák sa teší z príchodu Cháru. Tréner Bostonu Sturm ho považuje za silný hlas v šatni - VIDEO
Obranca Erik Černák si bodové štatistiky nevylepšil, zablokoval však štyri strely a v tejto činnosti bol najlepší spomedzi všetkých hráčov. Zápas ukončil s mínusovým bodom.