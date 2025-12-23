Dvesto odsúdených strávi vianočné sviatky mimo väzenských ústavov

Niektorí odsúdení budú mať možnosť prežiť časť Vianočných sviatkov aj mimo väzenských ústavov. Ako pre SITA konkrétne uviedla hovorkyňa Zboru väzenskej a justičnej strážeAnna Bečková Ragasová, mimoriadne voľno na opustenie ústavu alebo vychádzka mimo ústavu bude počas vianočného obdobia udelená spolu 208 väzneným osobám v rámci jednotlivých ústavov. Najviac ich bude z Otvoreného oddelenia Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Bratislava.
Dobrovodský rieši ročne stovky podnetov z väzníc, odsúdení sa sťažujú na zdravotnú starostlivosť aj vysoké ceny v bufetoch
K 17. decembru 2025 sa v ústavoch ZVJS nachádzalo 8009 väznených osôb, z toho 6867 odsúdených a 1142 obvinených. Cudzincov bolo v ústavoch 305 a mladistvých celkovo 27.