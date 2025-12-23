Dobrovodský rieši ročne stovky podnetov z väzníc, odsúdení sa sťažujú na zdravotnú starostlivosť aj vysoké ceny v bufetoch

Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský rieši ročne 150 až 200 podnetov od osôb vo výkone trestu alebo väzby. Ako povedal v rozhovore pre SITA, najčastejšie ide o sťažnosti na zdravotnú starostlivosť, najmä dlhé čakacie doby a nedostupnosť špecialistov.
Významnú časť podľa ombudsmana tvoria aj podnety na materiálne podmienky v ústavoch, konkrétne stav a vybavenie ciel, kvalita oblečenia a stravy, či nedostatok denných aktivít a možností práce alebo vzdelávania.
Odsúdení upozorňujú na nízke zárobky a psychickú záťaž
„Odsúdení často upozorňujú aj na nízke zárobky, vysoké ceny v bufetoch a frekvenciu osobných prehliadok, ktoré môžu byť psychicky zaťažujúce. Tieto témy poukazujú na to, že jadrom problémov väzenstva nie je len právna úprava, ale aj každodenná kvalita života a dôstojnosť odsúdených,“ skonštatoval Dobrovodský.
Z aktuálneho nastavenia systému podľa neho vyplýva, že odsúdení nemajú možnosť aktívne ovplyvniť svoje umiestnenie, čo vedie k veľkému množstvu žiadostí o premiestnenie ročne. „V systéme chýba spravodlivý mechanizmus, ktorý by zabezpečil rovnaký prístup a predvídateľnosť rozhodovania. Prijatá novela zákona o výkone trestu odňatia slobody by však mala pomôcť, pretože predpokladá umiestnenie odsúdeného (okrem ďalších kritérií) aj na základe jeho preferencie,“ uviedol ombudsman.
Väzobne stíhaní trávia väčšinu dňa v celách
V súvislosti s väzobným stíhaním verejný ochranca práv pripomína, že v štandardnom režime obvinení trávia väčšinu dňa, teda 23 hodín v celách s obmedzeným prístupom k aktivitám.
„Táto prax nie je v súlade s medzinárodnými štandardmi, a preto bola identifikovaná potreba rozšírenia ponuky aktivít, najmä pre ženy a osoby so psychickými ťažkosťami. Obvinené osoby v kolúznej väzbe, vzhľadom na zvýšenú mieru izolácie a obmedzený kontakt s vonkajším svetom, si vyžadujú osobitnú pozornosť a prístup,“ dodal Dobrovodský.