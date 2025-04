Dunajská Streda vzala Slovanu radosť z titulu v predstihu. Aj tak ho bude mať - VIDEO

Slovenská najvyššia súťaž vo futbale už roky ponúka namiesto dramatického boja o titul kontinuálnu nadvládu jedného klubu – Slovana Bratislava.

„Belasí“ mali v sobotu v Dunajskej Strede na dosah siedmy titul v neprerušenej sérii. Zatiaľ ho nezískali.

Za stavu 1:1 v zápase 7. kola nadstavby Niké ligy skupiny o titul sa mohli začať na Žitnom ostrove majstrovské oslavy hostí. Lenže v 86. min domáci útočník Damir Redzic strelil gól, ktorým rozhodol o triumfe Dunajskej Stredy a zároveň oddialení majstrovských osláv Slovana minimálne o týždeň.

Gól z prvej akcie

Zápas sa pre hostí začal nešťastne. Dunajská Streda skórovala zo svojej prvej akcie už v druhej minúte, keď Ammar Ramadan spoza šestnástky umiestnil loptu ´obaľovačkou´ k ľavej žrdi – 1:0.

Červená karta pre kapitána

Ďalší dôležitý moment prišiel v 43. min po tom, ako po chybe v súhre Slovana zastupujúci kapitán Guram Kašia na poliacej čiare zastavil unikajúceho Mateja Trusu. Arbiter po konzultácii s VAR pôvodnú žltú kartu zmenil na červenú a hostia dohrávali s deviatimi hráčmi v poli.

Stav 1:1 nevydržal

V 75. min to vyzeralo nádejne pre Slovan. Po rohu na zadnej žrdi zakončil Rahim Ibrahim, no brániaci hráč tečoval na roh. Z toho však už hostia udreli. Danylo Ignatenko si našiel center Marka Toliča a hlavičkou nezadržateľne skóroval – 1:1.

Potom prišiel už len spomenutý gól Redzica, ktorý mal trochu priestoru pred šestnástkou a trafil k ľavej žrdi – 2:1.

Lepší v oslabení

„Paradoxne sme lepšie hrali po prestávke s desiatimi hráčmi. Je to nešťastná prehra v zmysle, že za druhý polčas by sme si bod zaslúžili. Utiekol nám štyri minúty pred koncom. Góly vždy padajú po chybách, tie samozrejme robia tréneri i hráči, všetci vyhrávame i prehrávame. Musíme to prijať a pripraviť sa na Žilinu, a potvrdiť doma bodmi titul,“ zhodnotil Vladimír Weiss st., tréner Slovana Bratislava na webe skslovan.com.

Zatiaľ čo Slovan mal po sobote na čele tabuľky 12-bodový náskok pred Žilinou, Dunajská Streda zostala štvrtá s mankom 4 bodov na tretiu Trnavu. Na Žilinu s Trnavou čakal ešte v nedeľu vzájomný zápas 7. kola nadstavby.

Našli silu rozhodnúť

„Bol to opäť ďalší výborný ligový zápas pre ľudí. Som rád, že hráči sa domácej kulise odmenili zaslúženým víťazstvom. Dali sme rýchly gól, čo nám opäť pomohlo. Boli sme lepší, červená karta ovplyvnila zápas. V druhom polčase sme mali situácie, kde sme mohli odskočiť na 2:0, no paradoxne, prišla štandardná situácia, z tých je Slovan silný, a vyrovnal. Som rád, že tím zareagoval, našiel ešte silu, a dokázali sme rozhodnúť,“ zhodnotil Branislav Fodrek z trénerskej lavičky Dunajskej Stredy.