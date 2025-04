Majiteľ Dunajskej Stredy: Nenávistné prejavy nie sú súčasťou futbalu - VIDEO, FOTO

Oszkár Világi ako majiteľ slovenského futbalového klubu FC DAC 1904 Dunajská Streda sa prostredníctvom videa rozhodol poukázať a odsúdiť nenávisť voči jeho klubu a fanúšikom tímu zo „Žitného ostrova“. Ide o video v maďarčine

„Nenávistné prejavy nie sú súčasťou futbalu. Boj o identitu je vyjadrením seba samého, nie je to o prekonaní iných,“ napísal klub z Dunajskej Stredy.

Oficiálne nejde o reakciu na konkrétnu udalosť, pravdepodobne však túto akciu vyvolali udalosti počas duelu ligovej nadstavby na pôde Slovana Bratislava.

Fanúšikovia „belasých“ totiž na transparente označili Maďarsko ako Mongolsko. A väčšina fanúšikov DAC sa netají tým, že majú bližšie k Maďarsku ako k Slovensku.

A keďže počas najbližšieho víkendu je na programe ďalšie meranie síl oboch súperov, teraz na pôde DAC.

Világi sa v spomenutom videu obrátil na fanúšikov vlastného klubu.

Milí fanúšikovia DAC, milá žlto-modrá rodina. Spôsob, akým sa vám teraz prihováram, je nezvyčajný. Chcel by som hovoriť o troch veciach.

Prvou je, že sme sa v uplynulom roku snažili vyjadriť, aké sú hodnoty DAC-u. Povedali sme si, že jednou z týchto hodnôt je odhodlanie, veľa bojovať a nikdy sa nevzdávať. DAC je tím, ktorý je tu na futbalovej scéne regiónu už 120 rokov a chceme tu byť ešte dlho. To, čím sme boli vždy, znamenalo, že sme bojovali a chceme bojovať. Spustili sme kampaň o tom, že identita nie je provokáciou.

Prečo to hovoríme? Akceptujem, že na zápasoch DAC-u všetci fandia v zápale boja, pretože o tom je futbal. Futbal je vždy o zápolení, je to o boji. Myslím si však, že sú veci, ktoré nepatria na ihrisko. Jednou z takýchto vecí je podnecovanie k nenávisti. Nenávistné prejavy nie sú súčasťou futbalu.

Futbal sa odohráva na štadiónoch, a preto musia byť štadióny chránené pred nenávisťou. Musíme pozdvihnúť svoj hlas, pretože v 21. storočí už takéto správanie nie je súčasťou európskeho futbalu. Je veľmi nebezpečné, keď celý štadión skanduje heslá, ktoré nie sú o tom, že fandím svojmu mužstvu, ale o tom, že urážam druhého.

Je tiež hrozné, že tieto nadávky počúvajú aj deti, mladí ľudia, pretože sa to stáva súčasťou ich života. Často sa hovorí, že boj o identitu je to isté ako nenávisť. Nie je to pravda. Boj o identitu je vyjadrením seba samého, nie je to o prekonaní iných.

A fanúšikovia DAC-u nie sú iní. Od ostatných sa líšia iba tým, že bojujú za DAC, podporujú DAC. Stelesnením toho je, keď je štadión plný, keď fandíme, keď povzbudzujeme.

Chceme, aby fanúšikovia všetkých tímov na slovenských štadiónoch rozmýšľali rovnako. Sme po Veľkej noci. Domnievam sa, že toto je chvíľa, ktorá má v sebe odpustenie aj nádej. Je to okamih, keď musíme konať, aby zlo nezostalo s nami a medzi nimi.

Chceme zorganizovať omšu, v ktorej sa budeme modliť za naše mužstvo, za našu komunitu, aby nám pán Boh pomohol. Svätý Juraj, patrón nášho mesta, je svätec, ktorý bojoval za dobro a zvíťazil nad zlom. Porazil draka a ukázal tak, že dobro môže zvíťaziť nad zlom.

Prosím vás, aby ste na túto omšu prišli v čo najväčšom počte, pretože táto omša je aj o prežití nášho spoločenstva. A je aj o tom, aby dobro skutočne zvíťazilo v tomto svete plnom násilia a hrubosti.

— Oszkár Világi, majiteľ slovenského futbalového klubu FC DAC 1904 Dunajská Streda