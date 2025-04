Strhujúce El Clásico vo finále Španielskeho pohára rozhodla chyba Luku Modriča

Futbalisti FC Barcelona zdolali vo finále Španielskeho pohára Real Madrid 3:2 po predĺžení a pripísali si na konto 32. zisk tejto trofeje. Hrdinom finálového súboja v Seville sa stal francúzsky obranca Jules Koundé, ktorý strelil rozhodujúci gól v 116. minúte zápasu.

Barca má v ostatnom období navrch

Katalánci týmto triumfom potvrdili aktuálnu dominanciu nad odvekým rivalom z hlavného mesta. „Barca“ v prebiehajúcej sezóne vyhrala aj dva predchádzajúce vzájomné zápasy- v októbri 2024 v La Lige 4:0 a v januári 2025 vo finále Superpohára 5:2.

Už o dva týždne je na programe ďalšia konfrontácia v rámci ligovej sezóny. Barcelona bude 11. mája Real hostiť na domácom štadióne vo veľmi dôležitom súboji, keďže „blaugranas“ päť kôl pred koncom súťaže vedú práve pred Madridčanmi o štyri body.

Strhujúcu dejovú líniu rozhodla chyba Modriča

Pohárové finále prinieslo fantastický futbal s viacerými zvratmi a kontroverznými situáciami. O úvodný gól sa postaral v 28. minúte Pedri. Po zmene strán „biely balet“ poslal na trávnik oi hviezdneho Kyliana Mbappého, ktorého v predošlých dňoch trápil poranený členok. A práve Francúz vyrovnal v 70. minúte z priameho kopu.

O sedem minút neskôr už Real viedol, úspešnú hlavičku po rohovom kope predviedol Aurelien Tchouameni. Predĺženie zariadil v 84. Ferran Torres, ktorý využil zlé vybehnutie brankára Thibaulta Courtoisa. Do roly hrdinu sa štylizoval Koundé, ktorý využil ďalšiu individuálnu chybu súpera. Pred jeho rozhodujúcou trefou štyri minúty pred koncom predĺženia totiž chyboval Luka Modrič.

Hansi, expert na finále

FC Barcelona ovládla Španielsky pohár po štyroch rokoch. Tréner Hansi Flick potvrdil, že zvládanie finálových duelov je jeho obľúbenou disciplínou, Nemec vyhral svoje siedme finále v rade.

„Som šťastný za svoj tím a za jeho snahu. Vyhrali sme to aj pre fantastických 26-tisíc našich fanúšikov, ktorí boli na zápase. Máme radosť, no naša pozornosť sa už upiera na to, aby sme zvládli aj koncovku v La Lige,“ povedal pre denník Mundo Deportivo nemecký kouč, ktorý vedie španielskeho giganta už takmer rok.