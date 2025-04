Už len blázon by to nezvládol... Slovan vyhral v Trnave a má blízko k siedmemu titulu za sebou - VIDEO

Futbalisti Trnavy dvakrát za sebou doma nezvíťazili nad Slovanom Bratislava. V šiestom kole nadstavbovej časti Niké ligy úradujúci majster vyhral v Trnave 3:2 (2:1).

“Belasí” sa v 176. derby priblížili na dosah siedmemu majstrovskému titulu v rade a štyri kolá pred koncom mali pred druhou Žilinou náskok 13 bodov. Žilinčania majú k dobru o jeden zápas navyše.

Strelecká dominantnosť

Slovan v Trnave pred pár dňami prehral po penaltovom rozstrele 1:3 a nepostúpil do finále domáceho pohára. Na Veľkonočnú sobotu však hostia dominovali na strelecké pokusy 24-4 a na strely do priestoru bránky 10-3.

“Odohrali sme dobrý zápas, boli sme lepší. Rozdiel v skóre mohol byť aj oveľa výraznejší, ale nevyužili sme šance. Máme dôležité tri body, krátko zregenerujeme a pripravíme sa na Dunajskú Stredu,” uviedol Marko Tolič, ktorý strelil gól z pokutového kopu, na webe skslovan.com.

Prvýkrát penalta na dvakrát

Pre Toliča to bol druhý presný zásah v Niké lige 2024/25, v ktorej má bilanciu 2 góly a 12 asistencií.

„Asi prvýkrát v kariére som šiel kopať penaltu aj na druhý pokus, priznávam, dostalo ma to trochu mimo komfortnej zóny a v danej chvíli som sa necítil najlepšie. Avšak vnímal som zodpovednosť, ktorá na mne ležala. Bolo dôležité vrátiť mužstvo do zápasu a vyrovnať. Nebol som rozhodnutý vopred, počkal som si na brankárov pohyb, a našťastie, na druhýkrát to vyšlo,“ dodal Tolič.

Kedy bude titul?

Slovan môže o svojom titule rozhodnúť už o týždeň v Dunajskej Strede, resp. Už najbližšiu stredu, keď Žilina privíta doma v dohrávke 5. kola nadstavby Košice.

„Mohli sme rozhodnúť aj skôr. Chceli sme v danej situácii v lige získať tri body, čo sa nám podarilo. Už asi len blázon by toto nezvládol. Vo futbale je všetko možné, no verím, že buď o týždeň v Dunajskej Strede, alebo už v stredu po dohrávke bude rozhodnuté,“ skonštatoval tréner ŠK Slovan Vladimír Weiss st.