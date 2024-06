Duchoň: Predstavujeme hlavných predstaviteľov filmu o hudobnej legende Karolovi Duchoňovi

Príbeh hudobnej legendy a jedného z najobľúbenejších spevákov 70-tych a 80-tych rokov v Československu – Karola Duchoňa – sa dostane na plátna kín už budúci rok v lete. Film o živote tejto legendy začne režisér Peter Bebjak nakrúcať už o niekoľko týždňov.

Dobový hudobný film DUCHOŇ divákom ukáže príbeh chlapca z vidieckej kapely, ktorý sa vo svojom čase stal skutočnou pop ikonou. Písali preňho najrenomovanejší hudobní skladatelia a textári na Slovensku, získaval ceny na najvýznamnejších súťažiach a vystupoval na pódiách po celom svete. Vo filme ho stvárni Vladislav Plevčík.

„Karol Duchoň je spevák, ktorého hudbu poznajú všetky generácie Slovákov, a preto máme často pocit, že poznáme aj jeho. Veľmi dlho sme premýšľali, kto by ho dokázal stvárniť najlepšie, kto by bol dostatočne tvárny a kto by nechal vyniknúť Duchoňa, lebo je to jeho príbeh, ktorý prinášame na plátna kín. Nechceli sme, aby niekto chronicky známy predstieral, že ním je. Vladko Plevčík je pre túto úlohu dokonalý. Vie spievať, je to talentovaný herec a v kombinácii s prácou umeleckého maskéra Martina Jankoviča budete mať pocit, že je prelom 70 a 80-tych rokov a vy sedíte vo V-čku,“ hovorí Peter Bebjak o tom, prečo si pre postavu Karola Duchoňa vybrali práve mladého herca, ktorý je známy najmä vďaka množstvu muzikálových postáv, ktoré stvárnil v posledných rokoch.

Vlado Plevčík. Foto: Continental film

Po boku Vladislava Plevčíka sa v úlohe jeho prvej manželky Eleny objaví Anna Jakab Rakovská, rodičov stvárnia Gregor Hološka a Agáta Spišáková a v menšej úlohe diváci uvidia aj obľúbeného Tomáša Maštalíra.

Film príde do kín v lete 2025, v roku, keď si budeme pripomínať 75 rokov od narodenia Karola Duchoňa a zároveň 40 rokov od jeho smrti. Práce na filme trvali niekoľko rokov. Počas vývoja scenára režisér filmu a scenáristi úzko spolupracovali s jeho rodinou ako aj jeho najbližším spolupracovníkom Ľubošom Zemanom, vďaka čomu vznikol príbeh, ktorý reálne zachytáva jeho život aj z menej známej stránky.

Film vzniká v koprodukcii s VOYO a distribúciu na Slovensku a v Českej republike zabezpečuje Continental Film.

Informačný servis